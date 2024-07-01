Нетаньягу заявляє, що бої у Газі триватимуть до досягнення всіх цілей війни
У неділю, 30 червня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу на засіданні кабінету міністрів заявив, що війна в Газі триватиме доти, доки не буде ліквідовано ХАМАС і "не будуть досягнуті всі інші цілі війни"
Про це інформує Politico.
"Заповіт полеглих - це наша місія. Ми будемо її виконувати", - наголосив Нетаньяху у своєму дописі в соцмережі Х після засідання кабінету міністрів.
- 23 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що погодиться лише на "часткову" угоду про припинення вогню, яка не покладе край війні.
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