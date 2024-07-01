Нетаньягу заявляє, що бої у Газі триватимуть до досягнення всіх цілей війни

Про це інформує Politico.

"Заповіт полеглих - це наша місія. Ми будемо її виконувати", - наголосив Нетаньяху у своєму дописі в соцмережі Х після засідання кабінету міністрів.

צוואת הנופלים היא המשימה שלנו. נעמוד בה.



דבריי בפתח ישיבת הממשלה >> pic.twitter.com/3sVuXYS7O4 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 30, 2024

За його словами, метою ізраїльського уряду є звільнення всіх заручників, які утримуються в Газі, і забезпечення умов, за яких ця територія ніколи більше не становитиме загрози для Ізраїлю.

"Тим, хто сумнівається в досягненні цих цілей, я повторюю: перемогу ніщо не може замінити. Ми не закінчимо війну, поки не досягнемо всіх цих цілей", - повторив він.

Натомість США продовжують тиснути на Ізраїль, аби той погодився на трикомпонентну угоду про припинення вогню, підтриману низкою країн, зокрема Францією, Великою Британією, Єгиптом, Катаром та Європейською комісією.

Перемир'я передбачає кілька умов, зокрема, виведення ізраїльських військ з міст у секторі Газа, надання гуманітарної допомоги та звільнення ізраїльських заручників, що утримуються ХАМАСом, в обмін на повернення частини полонених палестинців.

Втім, переговори між сторонами є досить напруженими, оскільки і ХАМАС, і Ізраїль відмовляються погоджуватися з тим, як мають вестися переговори щодо імплементації угоди про припинення вогню.

За повідомленнями, ХАМАС вимагає, щоб переговори були зосереджені на обміні полоненими, а уряд Ізраїлю наполягає на тому, що переговори повинні також включати питання демілітаризації сектора Гази.