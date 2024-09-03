Нічого не знайдено: у Польщі дев'ятий день поспіль шукають "невідомий об'єкт", який залетів на територію країни 26 серпня
У вівторок, 3 серпня, триває дев'ятий день пошуків "невідомого повітряного об'єкта", який залетів на польську територію і зник з радарів у гміні Тишовце, Люблінське воєводство
Про це повідомляє RMF24.
Як зазначили у виданні, військові не виключають, що об'єкт міг не впасти на польську територію, а полетіти далі або розвернутися назад, але радарні системи не змогли цього зафіксувати.
За словами заступниці речниці Оперативного командування збройних сил (DORSZ) майорки Еви Злотницької, у понеділок близько 150 солдатів сил територіальної оборони проводили пошуки непізнаного повітряного об'єкта.
Вони обстежили територію на схід від Комарова-Осади, Замойський повіт, включно з населеними пунктами Кадлубіска, Снятиче, Волиця Бжозова.
"Восьмий день пошуків закінчився негативним результатом. Нічого не було знайдено. Оперативний командувач РСЗ вирішив продовжити наземні пошуки у вівторок", - заявила Злотницька.
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Ранком понеділка, 26 серпня, Польща підняла авіацію у південно-східній частині через загрозу ракетного обстрілу України. На територію країни залетів невідомий обʼєкт.
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