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"Ніхто не в безпеці, якщо Україна не в безпеці": спікер палати громад парламенту Канади Грег Фергус у ВРУ закликав союзників активніше підтримувати Київ

Марія Науменко
14 жовтня, 2024 понедiлок
15:24
Світ Спікер палати громад парламенту Канади Фергус прибув до України

У понеділок, 14 жовтня, до Києва прибула багатопартійна делегація канадського парламенту на чолі зі спікером палати громад Грегом Фергусом. Головна мета - висловити всебічну підтримку України в боротьбі з російською агресією

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

У своїй промові спікер палати громад Канади зазначив, що канадці розуміють жертви, яких зазнає український народ, та висловив захоплення стійкістю українців.

"Для мене справжнє благословення відвідати вашу прекрасну країну, і це великий привілей стояти тут поруч із вами, обраними представниками мужньої демократії. Дякую за вашу гостинність, за ваше тепле вітання! І перед тим, як я скажу більше, я хочу сказати два слова, яких ви навчили світ: слава Україні!" - наголосив він.

Фергус підкреслив, що, промовляючи ці слова, він усвідомлює, що ці слова означають для українців.

"Ви і ваш народ присвятили все, що мають, значенню цих слів. Сьогодні я скажу, що ці слова означають для світу, - додав політик. - Навчивши нас слів "слава Україні", ви нагадали всьому світу, що свобода має свою ціну й що ті, хто не платять цю ціну, втрачають свободу, а ви платите дорого".

Він наголосив, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну в боротьбі за свободу та незалежність.

"Але не сумнівайтеся, мої друзі, все, що вкрадене Росією, Україна зможе повернути, і за кожну рану, яку вони вам завдали, вони будуть платити, тому що кримінальне вторгнення має свою ціну також. Заради справедливості, заради всіх тих, хто страждав й зробив свою жертву, Росія заплатить", - запевнив Фергус.

Спікер також згадав про численні зв’язки між Канадою та Україною, згадавши внесок канадців українського походження в розвиток Канади. Він навів приклади видатних канадців українського походження, зокрема художника Вільяма Курилика та першого члена парламенту українського походження Майкла Лучковича, а також Романа Гнатишина, який обіймав посаду колишнього генерал-губернатора Канади, був членом канадського парламенту, працював у кабінеті міністрів. За його словами, у 1992 році, одразу після того, Україна стала незалежною, він був одним із перших закордонних лідерів, який прибув до України з офіційним візитом.

"Я переконаний, що ви знаєте, що існують глибокі зв'язки між Канадою та Україною. Згідно з опитуванням населення  2021 року, 1 млн 250 тисяч канадців мають українські коріння. Усі канадці українського походження сприяли розбудові Канади такої, яка вона є", - додав він.

Канада від початку повномасштабного вторгнення РФ виділила понад $12,4 млрд фіндопомоги Україні

Фергус наголосив, що Канада вже надала Україні понад 12,4 млрд доларів фінансової допомоги з січня 2022 року, включаючи 4,5 млрд на військову підтримку: озброєння, обладнання та навчання в рамках Operation Unifie.

Він також згадав нещодавно підписану угоду про безпеку між Канадою та Україною.

"Це договір не лише про підтримку України на короткий термін, це договір щодо побудови довготермінового партнерства між нашими двома країнами у сфері безпеки", - підкреслив спікер.

За його словами, Канада також працює з партнерами Великої сімки, а також по всьому світу для того, "щоб збудувати і підтримувати режим санкцій, щоб покарати Росію за її агресію".

"В англійській мові в нас є вислів: "Ми стоїмо позаду вас". Цей вираз означає, що ми ваші вірні друзі й ми надаємо допомогу. Але ці слова також мають ще одне значення: це означає, що ви стоїте попереду, ви стоїте лицем до лиця з ворогом, а ми стоїмо позаду вас, ваші сини й доньки щодень зустрічаються з небезпекою, наші - ні, ваші будинки стають ціллю ракет, наші - ні, вашу землю окуповано, нашу - ні, ваших дітей викрадено, наші діти - вдома в безпеці", - заявив він.

"Час прокидатися й діяти": Грег Фергус про ризики великої війни для світових демократій

На переконання Фергуса, боротьба України – це боротьба за демократичні цінності всього світу. Він висловив стурбованість тим, що міжнародна спільнота недостатньо усвідомлює масштаби загрози, яку становить російська агресія не лише для України, але й для глобальної безпеки.

"Коли ви обороняєте свою країну, як ви робите це кожного дня та ночі, ви не лише боретеся за власну свободу - ви це робите для того, щоб воно не було вкрадено від нас, ви на лінії фронту, ви охороняєте демократичну цивілізацію, ви утримуєте тиранію. Кожну ніч українці прокидаються від звуків сирен, ракет, руйнувань, і, попри те що приносить ранок, може бути щось трагічне і похмуре, ви піднімаєтесь і повертаєтеся до своєї боротьби. Але ми, ваші друзі, далеко від фронту, ми в безпеці, у нас немає вибухів, ми не лежимо в безсонні, хвилюючись про наших синів і доньок, які зараз на полі бою. Ми спимо - але чи повинні ми?" - риторично запитав він.

Політик наголосив, що прибув до України для того, аби говорити правду.

"Я прибув до України на ваше запрошення, я вибрав говорити правду про те, те, що я вважаю правдою. І ті, хто стоять позаду вас, ми мусимо ступити крок вперед, ми мусимо робити більше, набагато більше, щоб забезпечити повну перемогу України, задля України і задля наших власних країн", - заявив він.

Крім того, Фергус закликав міжнародну спільноту активізувати підтримку України, підкресливши, що, якщо країни не нададуть допомогу сьогодні, це може призвести до ще більших втрат у майбутньому.

"Можливо, це час для нас прокинутися? Я не хочу, щоб жодна душа в будь-якій країні, моїй чи вашій, прокидалася від звуків сирен чи бомб, але я думаю, що пора, щоб більше з нас прокинулися від звуків нашої свідомості, нашого сумління. Для того, щоб ми ніколи не страждали від того, від чого страждає Україна, щоб ми не страждали від того "завтра", ми багато чим завдячуємо вам, ми вам винні. І ми сподіваємося та прагнемо вашої перемоги", - додав він.

За його словами, безпека всього світу прямо залежить від безпеки України, оскільки Росія має намір знищити саму суть поняття демократії.

"Чиї кордони є священні, якщо не українські? Чиї діти мають бути в безпеці й у своїх власних домівках, якщо не українці? Чиї ночі мають бути тихими й дні світлими, якщо не українців? Хто є вільний, якщо Україна не є вільною? І моя відповідь - ніхто. Ніхто не є в безпеці, ніхто не є вільним, якщо Україна не в безпеці і не є вільною. Ми теж не в безпеці і не вільні", - наголосив спікер.

На думку Фергуса, відмова від надання достатньої допомоги Україні сьогодні призведе до значно більших витрат у майбутньому.

"Наше відчуття обов'язку та вдячності Україні повинні бути достатньою причиною для підтримки вас, але якщо його недостатньо, то ми повинні почати прокидатися й розуміти, що ця небезпека попереду може бути нашою. Ми мусимо почати діяти! Я кажу всім своїм співвітчизникам і друзям України: час прокидатися, свобода має свою ціну, і ми мусимо платити за неї. Хто цього не робить, її втрачає", - підсумував він.

  • 25 вересня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським на полях 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН й обговорив протидію російській дезінформації та українську Формулу миру.
Теги:
Україна
політика
Канада
ВРУ
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
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