Прем'єр Канади Трюдо обговорив із Зеленським протидію російській дезінформації

Про це повідомляє пресслужба канадського лідера.

Трюдо вкотре засудив безперервну агресивну війну Росії проти України, включно з її атаками на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру.

Прем’єр-міністр підтвердив зобов’язання Канади продовжувати надавати військову, фінансову, гуманітарну та іншу допомогу Україні в її боротьбі за збереження свого суверенітету, територіальної цілісності та незалежності.

Обидва лідери обговорили протидію російській дезінформації та дезінформації, а також дипломатичні зусилля президента Зеленського щодо миру, зокрема через Формулу миру в Україні.

Лідери зобов’язалися продовжувати розвивати успіх нещодавнього Саміту з питань миру в Україні, і прем’єр-міністр підкреслив постійний внесок у ці зусилля. Це включає спільне керівництво Канадою разом з Україною Міжнародною коаліцією за повернення українських дітей та зустріч міністрів закордонних справ щодо людського виміру війни Росії проти України, яку Канада проведе у жовтні.

Прем’єр-міністр Трюдо та президент Зеленський підтвердили свій намір підтримувати тісні та регулярні контакти.