Прем'єр Канади Трюдо обговорив із Зеленським протидію російській дезінформації
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським на полях 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН й обговорив протидію російській дезінформації та українську Формулу миру
Про це повідомляє пресслужба канадського лідера.
Трюдо вкотре засудив безперервну агресивну війну Росії проти України, включно з її атаками на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру.
Прем’єр-міністр підтвердив зобов’язання Канади продовжувати надавати військову, фінансову, гуманітарну та іншу допомогу Україні в її боротьбі за збереження свого суверенітету, територіальної цілісності та незалежності.
Обидва лідери обговорили протидію російській дезінформації та дезінформації, а також дипломатичні зусилля президента Зеленського щодо миру, зокрема через Формулу миру в Україні.
Лідери зобов’язалися продовжувати розвивати успіх нещодавнього Саміту з питань миру в Україні, і прем’єр-міністр підкреслив постійний внесок у ці зусилля. Це включає спільне керівництво Канадою разом з Україною Міжнародною коаліцією за повернення українських дітей та зустріч міністрів закордонних справ щодо людського виміру війни Росії проти України, яку Канада проведе у жовтні.
Прем’єр-міністр Трюдо та президент Зеленський підтвердили свій намір підтримувати тісні та регулярні контакти.
- Під час засідання "Рамштайну" міністр оборони Канади Білл Блер оголосив про надання 80 840 ракетних двигунів CRV-7 і 1300 боєголовок Україні.
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