Канада на "Рамштайні" оголосила про надання Україні понад 80 тис. ракетних двигунів CRV-7
Під час засідання "Рамштайну" міністр оборони Канади Білл Блер оголосив про надання 80 840 ракетних двигунів CRV-7 і 1300 боєголовок Україні
Про це йдеться на сайті уряду держави.
Блер заявив, що Канада передасть Україні 80 840 додаткових ракетних двигунів CRV-7 та 1300 боєголовок на додачу до вже поставлених 2160 моторів.
Міністр розповів, що двигуни готують до відвантаження в Польщі, а Україна отримає їх "найближчими місяцями".
Оттава також передасть Києву 970 кулеметів С6 і 10 500 9-мм пістолетів зі своїх запасів.
Канадський міністр оборони зазначив, що на запит України його держава надасть ЗСУ списані шасі від 29 М113 та 64 бронетранспортерів Coyote LAV. Відомо, такі транспортні засоби більше не використовує армія Канади, а в українських Збройних силах їх перепрофілюють або візьмуть на запчастини.
- 11 липня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки на 500 мільйонів канадських доларів (понад $360 млн).
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