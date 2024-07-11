Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Прем'єр Канади Трюдо анонсував нову військову допомогу Україні на понад $360 млн

Прем'єр Канади Трюдо анонсував нову військову допомогу Україні на понад $360 млн

11 липня, 2024 четвер
06:21
Світ Володимир Зеленський і Джастін Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки на 500 мільйонів канадських доларів (понад $360 млн)

Зміст

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зазначається, що очільник уряду Канади та президент України засудили нещодавню ракетну масовану атаку РФ, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит". Трюдо наголосив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок удару.

Крім цього, прем'єр Канади анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів.

Президент Володимир Зеленський подякував Канаді та пояснив, наскільки це важливо для України: "Для наших людей дуже важливо чути це. Дякую вам за допомогу, за додатковий оборонний пакет. Це посилить наших героїв на полі бою".

Водночас лідери під час зустрічі встигли обговорити оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів. Володимир Зеленський розповів про необхідність розширення тренувальних місій українських пілотів.

"Сторони обмінялися думками щодо можливості додаткового навчання для українських льотчиків на канадських авіасимуляторах та проведення в Канаді однієї з тематичних зустрічей за підсумками першого Саміту миру", - повідомили у пресслужбі Офісу президента. 

  • Напередодні стало відомо, що Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. 
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Канада
Джастін Трюдо
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
Читайте також:
Андрій Хливнюк
10 липня, 2024 середа
"За Охматдит": лідер Бумбокса та військовий Хливнюк показав, як помстився окупантам
Святослав Вакарчук
9 липня, 2024 вiвторок
У пресслужбі "Океану Ельзи" прокоментували інформацію про "демобілізацію" Вакарчука
Сергій Кислиця
9 липня, 2024 вiвторок
РФ намагалася заблокувати участь України в засіданні Радбезу ООН щодо удару по Охматдиту
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.52
    Купівля 40.52
    Продаж 41.03
  • EUR
    Купівля 43.79
    Продаж 44.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
11 липня
05:56
Радослав Сікорський
У Польщі для вступу в Український легіон зареєструвалися кілька тисяч людей
05:55
Оллі Воткінс та Кайл Вокер (ліворуч), Нідерланди - Англія, Євро-2024
Євро-2024: результати матчів півфіналу
05:31
Збірна Колумбії, Копа Америка
Колумбія перемогла Уругвай та вийшла у фінал Копа Америки
04:57
Оновлено
У Вашингтоні Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн НАТО: подробиці
04:08
Володимир Зеленський і Андрій Єрмак
"Єрмак погрожує вбивати блогерів, які за мир, проти Зеленського і мобілізації": російські фейки та маніпуляції за 11 липня
02:47
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія запустила БПЛА по Україні в ніч на 11 липня: подробиці
02:27
Хакім Джеффріс і Володимир Зеленський
Зеленський зустрівся із лідером демократів у палаті представників США Джеффрісом. Деталі
01:59
Еліна Світоліна
Вімблдон: Світоліна прокоментувала виліт з турніру
01:31
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024
"Реал" анонсував, коли відбудеться презентація Мбаппе
00:56
Зброя, фінанси, навчання й інвестиції: на саміті НАТО озвучили складові довгострокової безпекової допомоги Україні
00:49
Томаш Кендзьора
"Динамо" розірвало контракт з ексфутболістом збірної Польщі
00:26
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
00:02
Всеволод Князєв
Ексголову Верховного Суду Князєва виявили на Закарпатті
2024, середа
10 липня
23:59
Гаррі Кейн, Нідерланди - Англія, Євро-2024
Англія на останніх хвилинах вирвала перемогу в Нідерландів і вийшла у фінал Євро-2024
23:55
Гарі Кейн (9) та Вірджіл ван Дейк, Нідерланди - Англія, Євро-2024
Нідерланди - Англія 1:2: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2024
23:21
Прапор США
США розмістять у Німеччині далекобійні ракети Tomahawk
23:03
Зомбують на спортивних заходах і в освіті: в Бердянську окупанти використовують церкву задля пропаганди
22:43
соцмережа Х (Твіттер)
Соцмережа Х блокує розслідування Bellingcat щодо удару РФ по Охматдиту
22:32
Буча
В Україні ідентифікували й повідомили про підозру 7 російським військовим, які розстрілювали цивільних у Бучі
22:31
Сергій Ребров, збірна України, Євро-2024
Ребров і надалі тренуватиме збірну України: йому висловили повну довіру
22:14
Обговорили американську оборонну підтримку: Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією сенату США
22:07
Ексклюзив
"Щоб увесь світ побачив": мешканка будинку, зруйнованого в Києві російською ракетою, вважає, що там варто створити музей
21:30
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Оборонна стратегія України і безпекові угоди: перспективи та виклики після саміту НАТО у США. Колонка Сергія Згурця
20:44
9-річна Валерія
Підозрюваного в убивстві 9-річної українки екстрадували з Чехії до Німеччини
20:44
Петер Пеллегріні, Словаччина
Словаччина підтримує інтеграцію України в НАТО, але після закінчення війни, - президент Пеллегріні
20:39
Ексклюзив
без води, вода
Тарифи на воду підіймає місцева влада, рішення НКРЕКП немає, - голова Спілки споживачів компослуг
20:24
Ексклюзив
НАТО
Вступ України до НАТО завершить цю війну, - Яценюк
20:24
Оновлено
ракета
РФ атакувала Вознесенськ на Миколаївщині: загинула людина, серед поранених мер
20:15
Країни Балтії готові від'єднатися від спільної з РФ і Білоруссю електросистеми BRELL, - Міненерго Литви
20:10
F-16 для України: Нідерланди виділяють €300 млн на снаряди до винищувачів
20:00
OPINION
Ольга Духнич
Психологічна стратегія Росії — насилля поза межею
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 868-го дня війни: F-16 уже прямують в Україну, наші спецпризначенці за два тижні уразили понад дві сотні ворожих фортифікацій
19:59
Воїни 68-ї ОЄБр затрофеїли найсучасніший російський танк "Прорив"
19:56
Компенсації єВідновлення за знищене майно: житло відтепер обстежуватимуть і в зонах активних бойових дій
19:47
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Закрити небо до Києва: авіаексперт сказав, що Україна може дати силам ППО Європи
19:39
евакуація
На Харківщині та Донеччині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми з деяких громад
19:25
Андрій Хливнюк
"За Охматдит": лідер Бумбокса та військовий Хливнюк показав, як помстився окупантам
19:15
Дмитро Кулеба
Кулеба заявив Сіярто, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на наративах РФ
18:55
на фото наслідки обстрілу Донеччини
Окупанти вдарили по Торецьку й Новоекономічному на Донеччині: є жертви
18:51
Рівне готове прийняти дітей з київського "Охматдиту", який атакувала РФ
Помер хлопчик, який під час удару РФ по Охматдиту був у реанімації
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV