У Вашингтоні Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн НАТО: подробиці
Президент України Володимир Зеленський 10 липня у Вашингтоні зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та новим очільником уряду Нідерландів Діком Схоофом
Про це йдеться на офіційному онлайн-представництві президента України.
Зокрема під час зустрічі з Олафом Шольцом Зеленський наголосив на критичній важливості термінового постачання в Україну додаткових систем ППО.
"Заява щодо постачання додаткових систем Patriot є важливою, і ми вдячні Німеччині та партнерам за такий крок. Водночас нам потрібно більше допомоги для протидії російським ударам із повітря: більше систем ППО та літаки F-16", – сказав президент України.
Також він подякував Німеччині за готовність прийняти пацієнтів Охматдиту після російської атаки на дитячу лікарню 8 липня.
Зеленський розповів Шольцу про ситуацію в повітряному просторі та на фронті, зокрема на Харківському напрямку та сході України. Вони обговорили стратегії боротьби з носіями російських керованих авіабомб та розвідувальними дронами. Також говорили про результати першого Саміту миру та реалізацію рішення країн G7 щодо виділення Україні 50 млрд дол із заморожених російських активів.
Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України
Зеленський провів першу зустріч із новим прем’єром Великої Британії
Під час зустрічі із новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером Зеленський подякував уряду країни за непохитну підтримку: "Дякуємо, що ви з нами із самого початку повномасштабного російського вторгнення. Дякуємо за всі військові та фінансові пакети й підтримку. Вранці я прочитав ваші повідомлення про дозвіл на використання ваших дуже потужних і якісних ракет Storm Shadow по військових об’єктах на території РФ. Ми дуже вдячні!"
Зокрема Зеленський і Стармер обговорили практичну реалізацію цього рішення.
Крім того вони зосередилися на подальшому розширенні далекобійних можливостей України у співпраці з іншими партнерами.
"Володимир Зеленський відзначив лідерство Великої Британії в коаліції морських спроможностей. Сторони обговорили перспективи розвитку українського флоту за підтримки Великої Британії. Окремо під час зустрічі приділили увагу результатам Саміту миру та підготовці тематичних конференцій щодо втілення його рішень", - йдеться у повідомленні.
Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України
Зустріч із новим прем’єром Нідерландів Діком Схоофом
Також у Вашингтоні Зеленський вперше зустрівся із новим прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.
Президент України зауважив, що основну увагу під переговорів приділили посиленню української протиповітряної оборони, оборонним потребам України, розвитку оборонної співпраці та плануванню підготовки українських пілотів.
- 10 липня у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.
- 10 липня новопризначений прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на Саміті НАТО у Вашингтоні заявив, що Україна може використовувати ракети Storm Shadow для удару по Росії.
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