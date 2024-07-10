У Вашингтоні Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн НАТО: подробиці

Про це йдеться на офіційному онлайн-представництві президента України.

Зокрема під час зустрічі з Олафом Шольцом Зеленський наголосив на критичній важливості термінового постачання в Україну додаткових систем ППО.

"Заява щодо постачання додаткових систем Patriot є важливою, і ми вдячні Німеччині та партнерам за такий крок. Водночас нам потрібно більше допомоги для протидії російським ударам із повітря: більше систем ППО та літаки F-16", – сказав президент України.

Також він подякував Німеччині за готовність прийняти пацієнтів Охматдиту після російської атаки на дитячу лікарню 8 липня.

Зеленський розповів Шольцу про ситуацію в повітряному просторі та на фронті, зокрема на Харківському напрямку та сході України. Вони обговорили стратегії боротьби з носіями російських керованих авіабомб та розвідувальними дронами. Також говорили про результати першого Саміту миру та реалізацію рішення країн G7 щодо виділення Україні 50 млрд дол із заморожених російських активів.

Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України

Зеленський провів першу зустріч із новим прем’єром Великої Британії

Під час зустрічі із новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером Зеленський подякував уряду країни за непохитну підтримку: "Дякуємо, що ви з нами із самого початку повномасштабного російського вторгнення. Дякуємо за всі військові та фінансові пакети й підтримку. Вранці я прочитав ваші повідомлення про дозвіл на використання ваших дуже потужних і якісних ракет Storm Shadow по військових об’єктах на території РФ. Ми дуже вдячні!"

Зокрема Зеленський і Стармер обговорили практичну реалізацію цього рішення.

Крім того вони зосередилися на подальшому розширенні далекобійних можливостей України у співпраці з іншими партнерами.

"Володимир Зеленський відзначив лідерство Великої Британії в коаліції морських спроможностей. Сторони обговорили перспективи розвитку українського флоту за підтримки Великої Британії. Окремо під час зустрічі приділили увагу результатам Саміту миру та підготовці тематичних конференцій щодо втілення його рішень", - йдеться у повідомленні.

Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України



Зустріч із новим прем’єром Нідерландів Діком Схоофом

Також у Вашингтоні Зеленський вперше зустрівся із новим прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Президент України зауважив, що основну увагу під переговорів приділили посиленню української протиповітряної оборони, оборонним потребам України, розвитку оборонної співпраці та плануванню підготовки українських пілотів.