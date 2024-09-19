Німеччина готує екстрений пакет допомоги Україні на майже €400 мільйонів, - Reuters

Про це йдеться у листі Міністерства фінансів Німеччини, який потрапив у розпорядження агентства Reuters.

"Зважаючи на постійне погіршення військової ситуації в Україні існує серйозний ризик того, що Україна без істотного збільшення матеріальної підтримки може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії", - йдеться у листі Міністерства фінансів.

У Reuters зазначають, що Міністерство фінансів на прохання Міністерства оборони просить затвердити додаткові видатки у бюджетному комітеті нижньої палати парламенту.

"Незапланована потреба у розмірі близько 397 мільйонів євро конкретизувалася лише в останні кілька тижнів тією мірою, якою вона відповідає конституційним і бюджетним вимогам незапланованої потреби", - йдеться в листі.

Як заявили в Міністерстві фінансів, ця вимога має бути виконана негайно для реалізації заходів у 2024 році, щоб вони могли мати вплив протягом цього року.