Німеччина готує екстрений пакет допомоги Україні на майже €400 мільйонів, - Reuters
Німеччина має намір схвалити військову допомогу Україні на майже €400 мільйонів через погіршення ситуації на фронті
Про це йдеться у листі Міністерства фінансів Німеччини, який потрапив у розпорядження агентства Reuters.
"Зважаючи на постійне погіршення військової ситуації в Україні існує серйозний ризик того, що Україна без істотного збільшення матеріальної підтримки може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії", - йдеться у листі Міністерства фінансів.
У Reuters зазначають, що Міністерство фінансів на прохання Міністерства оборони просить затвердити додаткові видатки у бюджетному комітеті нижньої палати парламенту.
"Незапланована потреба у розмірі близько 397 мільйонів євро конкретизувалася лише в останні кілька тижнів тією мірою, якою вона відповідає конституційним і бюджетним вимогам незапланованої потреби", - йдеться в листі.
Як заявили в Міністерстві фінансів, ця вимога має бути виконана негайно для реалізації заходів у 2024 році, щоб вони могли мати вплив протягом цього року.
- На початку вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін замовив 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T для ЗСУ.
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