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Німеччина перестане видавати готівку біженцям. Що зміниться

13 квітня, 2024 субота
04:12
Світ Українські біженці в Німеччині

У Німеччині обмежать видачу готівки біженцям, натомість люди, що шукають прихисток в країні матимуть єдину платіжну карту

Про це повідомляє Tagesschau.

За даними видання, після нововведень, біженці отримуватимуть соціальні виплати не готівкою, а на картку.

Введення системи платіжних карток покликане не допустити переказу мігрантами грошей соціальної допомоги контрабандистам або родичам і друзям за кордон.

До того ж за даними видання, оновлений закон дозволяє місцевим органам влади самостійно вирішувати, яку суму готівки власники карток можуть зняти протягом певного періоду часу.

Також допускаються винятки, за яких соцдопомогу все ж можуть виплачувати готівкою, наприклад, у разі, коли картку заблокують.

Варто зазначити, що зміна закону не змінює розмір пільг, які отримують шукачі притулку.

  • У кінці березня стало відомо, що у Німеччині зареєстровано близько 1,65 мільйона українців. Німецькі політики кажуть про перевантаження та закликають до більш рівномірного розподілу біженців у Європі.
Теги:
Німеччина
біженці
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