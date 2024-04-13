Німеччина перестане видавати готівку біженцям. Що зміниться
У Німеччині обмежать видачу готівки біженцям, натомість люди, що шукають прихисток в країні матимуть єдину платіжну карту
Про це повідомляє Tagesschau.
За даними видання, після нововведень, біженці отримуватимуть соціальні виплати не готівкою, а на картку.
Введення системи платіжних карток покликане не допустити переказу мігрантами грошей соціальної допомоги контрабандистам або родичам і друзям за кордон.
До того ж за даними видання, оновлений закон дозволяє місцевим органам влади самостійно вирішувати, яку суму готівки власники карток можуть зняти протягом певного періоду часу.
Також допускаються винятки, за яких соцдопомогу все ж можуть виплачувати готівкою, наприклад, у разі, коли картку заблокують.
Варто зазначити, що зміна закону не змінює розмір пільг, які отримують шукачі притулку.
- У кінці березня стало відомо, що у Німеччині зареєстровано близько 1,65 мільйона українців. Німецькі політики кажуть про перевантаження та закликають до більш рівномірного розподілу біженців у Європі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.14 Купівля 39.14Продаж 39.6
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе