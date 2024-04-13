Німеччина перестане видавати готівку біженцям. Що зміниться

Про це повідомляє Tagesschau.

За даними видання, після нововведень, біженці отримуватимуть соціальні виплати не готівкою, а на картку.

Введення системи платіжних карток покликане не допустити переказу мігрантами грошей соціальної допомоги контрабандистам або родичам і друзям за кордон.

До того ж за даними видання, оновлений закон дозволяє місцевим органам влади самостійно вирішувати, яку суму готівки власники карток можуть зняти протягом певного періоду часу.

Також допускаються винятки, за яких соцдопомогу все ж можуть виплачувати готівкою, наприклад, у разі, коли картку заблокують.

Варто зазначити, що зміна закону не змінює розмір пільг, які отримують шукачі притулку.