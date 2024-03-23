Українських біженців у Німеччині за рік побільшало на 250 тисяч: політики говорять про "перевантаження"
Наразі у Німеччині зареєстровано близько 1,65 мільйона українців. Німецькі політики застерігають про перевантаження та закликають до більш рівномірного розподілу біженців у Європі
Про це пише Der Spiegel з посиланням на Федеральне міністерство внутрішніх справ ФРН.
Зазначається, що станом на березень кількість біженців з України у Німеччині зросла на 250 тисяч людей, ніж торік. Таким чином число громадян України, які рятуються від російської військової агресії, у ФРН більше, ніж прохачів притулку з інших країн.
Депутат опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Александр Тром заявив, що федеральний уряд має враховувати, що Німеччина досягла межі у прийманні українських мігрантів.
"Федеральний уряд має терміново працювати над більш рівномірним розподілом новоприбулих українських біженців війни в Європі, Німеччина досягла своїх меж", - сказав політик.
За даними федерального статистичного відомства, жінки становлять приблизно 80% українських громадян у працездатному віці, які з 2022 року знайшли притулок у Німеччині.
- Нещодавно у федеральному уряді Німеччини спрогнозували, що кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, якщо Росія здобуде перемогу у війні з Україною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.75 Купівля 38.75Продаж 39.28
- EUR Купівля 42.04Продаж 42.81
- Актуальне
- Важливе