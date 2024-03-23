Українських біженців у Німеччині за рік побільшало на 250 тисяч: політики говорять про "перевантаження"

Про це пише Der Spiegel з посиланням на Федеральне міністерство внутрішніх справ ФРН.

Зазначається, що станом на березень кількість біженців з України у Німеччині зросла на 250 тисяч людей, ніж торік. Таким чином число громадян України, які рятуються від російської військової агресії, у ФРН більше, ніж прохачів притулку з інших країн.

Депутат опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Александр Тром заявив, що федеральний уряд має враховувати, що Німеччина досягла межі у прийманні українських мігрантів.

"Федеральний уряд має терміново працювати над більш рівномірним розподілом новоприбулих українських біженців війни в Європі, Німеччина досягла своїх меж", - сказав політик.

За даними федерального статистичного відомства, жінки становлять приблизно 80% українських громадян у працездатному віці, які з 2022 року знайшли притулок у Німеччині.