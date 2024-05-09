Німеччина придбає у США три пускові установки HIMARS для України
Німеччина купить три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS у Сполучених Штатів Америки та подарує їх Україні
Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час візиту до Вашингтона, передає t-online.
Він заявив, що пускові установки HIMARS надійдуть зі складу американської армії, а кошти за них сплатить Німеччина.
"У співпраці з американцями ми придбаємо для України три пускові установки HIMARS. Вони надійдуть зі складу збройних сил США і будуть оплачені нами", – повідомив Пісторіус журналістам.
Водночас глава міноборони Німеччини наголосив на важливості підтримки України Північноатлантичним альянсом, адже успіх Путіна розв'яже руки автократам по всьому світу.
Перші HIMARS Україна отримала від США улітку 2022 року.
- 10 квітня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди, гвинтівки, техніка для розмінування і розвідувальні БПЛА.
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