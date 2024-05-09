Німеччина придбає у США три пускові установки HIMARS для України

Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час візиту до Вашингтона, передає t-online.

Він заявив, що пускові установки HIMARS надійдуть зі складу американської армії, а кошти за них сплатить Німеччина.

"У співпраці з американцями ми придбаємо для України три пускові установки HIMARS. Вони надійдуть зі складу збройних сил США і будуть оплачені нами", – повідомив Пісторіус журналістам.

Водночас глава міноборони Німеччини наголосив на важливості підтримки України Північноатлантичним альянсом, адже успіх Путіна розв'яже руки автократам по всьому світу.

Перші HIMARS Україна отримала від США улітку 2022 року.

Boris Pistorius kündigt in Washington gerade an, dass die Bundesrepublik 3 HIMARS System von den USA kauft und in die #Ukraine liefern wird. @tonline pic.twitter.com/SbHQe9dYRk — Bastian Brauns (@BastianBrauns) May 9, 2024