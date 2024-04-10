Артснаряди, дрони, гвинтівки: Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
У середу, 10 квітня, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди, гвинтівки, техніка для розмінування і розвідувальні БПЛА
Про це йдеться на сайті німецького уряду.
Зазначається, що до нового пакета допомоги ФРАН Україні увійшли 6 тисяч снарядів калібру 155 мм, 16 розвідувальних БПЛА Vector, 30 розвідувальних БПЛА RQ-35 Heidrun, 30 комплектів засобів протидії БПЛА, 70 інфрачервоних камер, 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556.
Також Німеччина передала гусеничний всюдихід Warthog (командна машина), 2 машини для розмінування WISENT 1, 11 мобільних систем розмінування, 3 мінні трали, 120 гвинтівок Haenel CR308, 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338,
мільйон набоїв для стрілецької зброї і 5 тисяч детонаторів.
Німеччина надає допомогу Україні за рахунок поставок федеральних збройних сил і постачань промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду.
- Нещодавно повідомлялося, що німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду ФРН замовлення на постачання Києву ще 20 бойових машин піхоти Marder.
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