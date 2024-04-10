Артснаряди, дрони, гвинтівки: Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Зазначається, що до нового пакета допомоги ФРАН Україні увійшли 6 тисяч снарядів калібру 155 мм, 16 розвідувальних БПЛА Vector, 30 розвідувальних БПЛА RQ-35 Heidrun, 30 комплектів засобів протидії БПЛА, 70 інфрачервоних камер, 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556.

Також Німеччина передала гусеничний всюдихід Warthog (командна машина), 2 машини для розмінування WISENT 1, 11 мобільних систем розмінування, 3 мінні трали, 120 гвинтівок Haenel CR308, 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338,

мільйон набоїв для стрілецької зброї і 5 тисяч детонаторів.

Німеччина надає допомогу Україні за рахунок поставок федеральних збройних сил і постачань промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду.