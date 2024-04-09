Німеччина впродовж 2024 року поставить Україні ще 20 БМП Marder
Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду ФРН замовлення на постачання Києву ще 20 бойових машин піхоти Marder
Техніку мають передати протягом 2024 року, повідомляє "Німецька хвиля", з посиланням на пресреліз концерну.
У замовленій німецьким урядом моделі 1A3 є лазерний далекомір для ефективного та точного ураження цілей. Перші 20 машин цього типу Rheinmetall передав Україні ще в березні 2023 року. З того часу було доставлено ще кілька партій.
Розроблена для збройних сил Німеччини БМП Marder вважається однією з найефективніших та найнадійніших бойових машин у світі. Але бундесвер поступово переходить на більш сучасні БМП Puma.
- 17 лютого Rheinmetall заявила про плани відкрити завод з виробництва боєприпасів в Україні в межах спільного підприємства з українським партнером.
- А вже 14 березня очільник концерну зазначив, що Rheinmetall планує побудувати щонайменше чотири збройові заводи в Україні.
- 26 березня Європейський Союз виділив для німецького оборонного концерну Rheinmetall фінансову допомогу в розмірі понад €130 млн для збільшення виробництва боєприпасів.
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