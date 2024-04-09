Німеччина впродовж 2024 року поставить Україні ще 20 БМП Marder

Техніку мають передати протягом 2024 року, повідомляє "Німецька хвиля", з посиланням на пресреліз концерну.

У замовленій німецьким урядом моделі 1A3 є лазерний далекомір для ефективного та точного ураження цілей. Перші 20 машин цього типу Rheinmetall передав Україні ще в березні 2023 року. З того часу було доставлено ще кілька партій.

Розроблена для збройних сил Німеччини БМП Marder вважається однією з найефективніших та найнадійніших бойових машин у світі. Але бундесвер поступово переходить на більш сучасні БМП Puma.