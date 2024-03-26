Євросоюз виділив Rheinmetall €130 млн для збільшення виробництва боєприпасів
Європейський Союз виділив для німецького оборонного концерну Rheinmetall фінансову допомогу в розмірі понад €130 млн для збільшення виробництва боєприпасів
Про це йдеться на сайті Rheinmetall.
У повідомленні зазначено, що концерн спрямує понад чверть суми від загальних €500 млн на шість проєктів у європейських філіях компанії, зокрема в Німеччині, Іспанії, Румунії та Угорщині. Цю допомогу ЄС виділив в рамках закону про підтримку виробництва боєприпасів для розширення виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів та пороху.
"Ми вдячні за довіру Європейського Союзу за те, що він надав Rheinmetall, одному з найважливіших європейських постачальників 155-мм боєприпасів, значну увагу у фінансуванні. Велике значення артилерії видно з оборонних боїв України. Європейським збройним силам також необхідно поповнити запаси артилерійських боєприпасів. Ми готові до цього і вже над цим працюємо", - зазначив генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.
Німецький оборонний концерн має на меті виготовляти до 1,1 млн артилерійських боєприпасів щороку до 2027. Аби виконати задум, Rheinmetall планує з 2026 року виробляти до 1,5 млн модулів метальних зарядів і 3 тис. тонн вибухівки гексогену щорічно. Водночас нарощувати свої виробничі потужності підприємство почало з 2022 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.04 Купівля 39.04Продаж 39.54
- EUR Купівля 42.32Продаж 43.06
- Актуальне
- Важливе