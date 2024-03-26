Євросоюз виділив Rheinmetall €130 млн для збільшення виробництва боєприпасів

Про це йдеться на сайті Rheinmetall.

У повідомленні зазначено, що концерн спрямує понад чверть суми від загальних €500 млн на шість проєктів у європейських філіях компанії, зокрема в Німеччині, Іспанії, Румунії та Угорщині. Цю допомогу ЄС виділив в рамках закону про підтримку виробництва боєприпасів для розширення виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів та пороху.

"Ми вдячні за довіру Європейського Союзу за те, що він надав Rheinmetall, одному з найважливіших європейських постачальників 155-мм боєприпасів, значну увагу у фінансуванні. Велике значення артилерії видно з оборонних боїв України. Європейським збройним силам також необхідно поповнити запаси артилерійських боєприпасів. Ми готові до цього і вже над цим працюємо", - зазначив генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.

Німецький оборонний концерн має на меті виготовляти до 1,1 млн артилерійських боєприпасів щороку до 2027. Аби виконати задум, Rheinmetall планує з 2026 року виробляти до 1,5 млн модулів метальних зарядів і 3 тис. тонн вибухівки гексогену щорічно. Водночас нарощувати свої виробничі потужності підприємство почало з 2022 року.