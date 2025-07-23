Nintendo Switch 2 встановила рекорд як найшвидше продавана ігрова консоль на американському ринку

Про це пише Bloomberg.

Японська компанія продала 1,6 мільйона одиниць своєї консолі вартістю 450 доларів у США в червні, що стало найвищим показником для будь-якої консолі в країні, згідно з даними ринкового трекера Circana. Попередній рекорд становив 1,1 мільйона одиниць PlayStation 4 корпорації Sony Group Corp. у 2013 році.

За інформацією Circana, продуктивність Switch 2 допомогла більш ніж утричі збільшити загальні витрати на ігрове обладнання. Загалом американці витратили 978 мільйонів доларів на нові пристрої та аксесуари різних брендів, встановивши історичний максимум для червня, попри загальне падіння витрат у цьому році.

Цей новий пристрій, який має вирішальне значення для Nintendo та її сімейства ігрових франшиз, одразу став хітом серед користувачів у найважливіших для компанії ринках. У себе вдома, в Японії, Switch 2 також стала найшвидше продаваною консоллю в історії, згідно з останніми даними ритейлера Famitsu.

Водночас виконавчий директор Circana Мет Піскателла застерігає щодо довгострокових перспектив Nintendo.

"Перші покупці будь-якого нового ігрового продукту, як правило, найбільш захоплені та найменш чутливі до ціни. Потрібно зачекати принаймні до святкового сезону, щоб краще оцінити, як цінова політика спрацює для масового покупця", - зазначив він.