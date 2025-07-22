Microsoft створить цифрову копію собору Паризької Богоматері за допомогою ШІ

Про це повідомляє Euronews.

Президент Microsoft Бред Сміт у листопаді минулого року зазначив, що відновлення собору Паризької Богоматері після руйнівної пожежі тривало п'ять років, тоді як створення цифрової копії було б набагато простішим.

21 липня він оголосив, що теорія перевіряється — собор, збудований у 1345 році, отримає "цифрового двійника".

Цифрова копія створюється спільно з Інститутом спадщини міністерства культури Франції та стартапом Iconem. Вона поєднає передові технології обробки зображень зі штучним інтелектом (ШІ).

У своєму блозі президент Microsoft Бред Сміт заявив, що мета проєкту полягає в тому, щоб "назавжди зберегти в цифровому вигляді кожну деталь Нотр-Даму, гарантуючи, що його структура, історія та символіка будуть захищені та доступні для майбутніх поколінь".

Він додав, що цифрова копія буде передана Франції та "зможе бути використана службою збереження пам'яток та експонуватися в майбутньому Музеї Нотр-Дам де Парі".

Проєкт також оцифрує історичні оперні декорації та мільйони артефактів провідних французьких культурних установ, зокрема 15 тис. кінематографічних моделей з вистав у Національній опері Парижа між 1800 і 1914 роками.

Мета Microsoft - зробити колекції доступними для якомога більшої кількості людей через інтерактивний досвід на своїй платформі.

Точний бюджет та дата завершення проєкту поки що невідомі, але Сміт повідомив французьким ЗМІ, що операція триватиме щонайменше рік і, ймовірно, коштуватиме кілька мільйонів доларів.

7 грудня 2024 року урочисто відкрили Нотр-Дам, який був закритий з 2019 року через пожежу.

Пожежа в Нотр-Дамі

Собор Паризької Богоматері розташований у самому центрі Парижа і є символом французької столиці, а також одним з найвідоміших пам'ятників у Європі. Він зводився з ініціативи паризького єпископа Моріса де Сюллі в період з 1163 по 1345 рік.

15 квітня 2019 року там спалахнула пожежа. За два дні стало відомо, що Собор Паризької Богоматері закриють для відвідувачів на шість років після масштабної пожежі.

У грудні наступного року в соборі Нотр-Дам уперше після пожежі відбувся хоровий різдвяний концерт. Згодом стало відомо, що Нотр-Дам де Парі планують відкрити для відвідувачів до кінця 2024 року.

8 листопада 2024 року в соборі вперше за 5 років задзвонили всі дзвони.

Спершу офіційну церемонію відкриття Нотр-Дам планували провести на подвір'ї собору, однак через негоду церемонію вирішили проводити всередині собору.