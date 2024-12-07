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У Франції урочито відкрили Собор Паризької Богоматері

Юлія Лаврук
7 грудня, 2024 субота
21:38
Світ Нотр-Дам

У Парижі в суботу, 7 грудня, пройшла церемонія відкриття собору Нотр-Дам, який був закритий з 2019 року через пожежу

Зміст

Про це повідомили Le Figaro та BMF TV.

О 20:10 за Київським часом у соборі Нотр-Дам задзвонили дзвони, знаменуючи початок церемонії відкриття. Після цього архиєпископ Парижа Лоран Ульріх, під супровід релігійної процесії, відкрив двері Собору Паризької Богоматері.

На церемонії також транслювали фільм про пожежу та реконструкцію собору, після чого до будівлі увійшли рятувальники та будівельники.

Також на відкритті виступив президент Франції Емманюель Макрон. Під час своєї промови він висловив вдячність французького народу всім тим, хто врятував і відбудував Нотр-Дам. 

"Історичний момент. Разом ми відбудували Нотр-Дам. Серце Парижа. Душу Франції. Перлину людства", – написав Макрон у соцмережі Х.

Пожежа в Нотр-Дамі

Собор Паризької Богоматері розташований у самому центрі Парижа і є символом французької столиці, а також одним з найвідоміших пам'ятників у Європі. Він зводився з ініціативи паризького єпископа Моріса де Сюллі в період з 1163 по 1345 рік.

15 квітня 2019 року там спалахнула пожежа. За два дні стало відомо, що Собор Паризької Богоматері закриють для відвідувачів на шість років після масштабної пожежі.

У грудні наступного року в соборі Нотр-Дам уперше після пожежі відбувся хоровий різдвяний концерт. Згодом стало відомо, що Нотр-Дам де Парі планують відкрити для відвідувачів до кінця 2024 року.

8 листопада 2024 року в соборі вперше за 5 років задзвонили всі дзвони. 

Спершу офіційну церемонію відкриття Нотр-Дам планували провести на подвір'ї собору, однак через негоду церемонію вирішили проводити всередині собору.

Теги:
Відео
Новини
Культура
Франція
Емманюель Макрон
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