"Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир": у Трампа прокоментували вручення премії миру

Про це директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він висловив розчарування тим, що президент США не був відзначений престижною нагородою, наголосивши, що попри це Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди.

"Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. Він має гуманне серце, і ніколи не буде нікого, хто, як він, міг би зрушити гори силою своєї волі. Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир", - зазначив він.

President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.



He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.



The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025