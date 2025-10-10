"Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир": у Трампа прокоментували вручення премії миру
У Білому домі різко розкритикували Нобелівський комітет після оголошення цьогорічного лауреата премії миру, заявивши, що політика для нього важливіша за мир
Про це директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
Він висловив розчарування тим, що президент США не був відзначений престижною нагородою, наголосивши, що попри це Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди.
"Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. Він має гуманне серце, і ніколи не буде нікого, хто, як він, міг би зрушити гори силою своєї волі. Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир", - зазначив він.
- У пʼятницю, 10 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреата Нобелівської премії 2025 року. Премію отримала Марія Коріна Мачадо — колишня членкиня Національної асамблеї Венесуели.
