Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир": у Трампа прокоментували вручення премії миру

"Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир": у Трампа прокоментували вручення премії миру

Марія Науменко
10 жовтня, 2025 п'ятниця
16:09
Світ Білий Дім

У Білому домі різко розкритикували Нобелівський комітет після оголошення цьогорічного лауреата премії миру, заявивши, що політика для нього важливіша за мир

Зміст

Про це директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він висловив розчарування тим, що президент США не був відзначений престижною нагородою, наголосивши, що попри це Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди.

"Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. Він має гуманне серце, і ніколи не буде нікого, хто, як він, міг би зрушити гори силою своєї волі. Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир", - зазначив він.

  • У пʼятницю, 10 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреата Нобелівської премії 2025 року. Премію отримала Марія Коріна Мачадо — колишня членкиня Національної асамблеї Венесуели.
Теги:
Новини
політика
Дональд Трамп
США
Нобелівська премія миру
Читайте також:
погода, опади, дощь
Автор Дар'я Тарасова
8 жовтня, 2025 середа
Активний циклон охопить практично всю Україну: Наталка Діденко розповіла про погоду 9 жовтня
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Автор Оксана Ліховід
9 жовтня, 2025 четвер
Занадто багато говорять зайвого: генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос про виробництво власних ракет
крилата ракета "Tomahawk"
Автор Дмитро Марценишин
8 жовтня, 2025 середа
ISW оцінив ризик ескалації після погроз Кремля щодо можливого постачання ракет Tomahawk Україні
Київ
+12.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.3
    Купівля 41.3
    Продаж 41.77
  • EUR
    Купівля 47.87
    Продаж 48.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
10 жовтня
16:27
Ексклюзив
Володимир Путін і російський дрон
Путін може замислитись про перемовини лише під жорстким тиском, - Портников
16:25
Від початку доби на фронті відбулось 102 бої: третина з них на Покровському напрямку
16:25
Зеленський, Путін, Трамп
Путін зробив заяву щодо Tomahawk і назвав "понтами" погрози Зеленського про удари по Москві
16:14
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Вимушені аварійні відключення застосовуються в Києві та семи областях, — Укренерго
16:02
OPINION
Терор Росії: гарантованого захисту не буває
15:57
Молдова ЕС
Росія витратила щонайменше €100 млн на втручання у вибори в Молдові, — посол Ківерь
15:41
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:33
Армія, Велика Британія
Велика Британія передала Україні ракети для ППО на 5 місяців раніше запланованого терміну
14:00
OPINION
Утримати темп, momentum
13:47
Ексклюзив
США космос наука технології
Українські космічні війська: експерт Самусь про важливість власних розвідданних
13:34
Оновлено
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
Угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС набула чинності
13:30
Аналітика
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну? Ч.1
13:22
Оновлено
Київ без світла, блекаут
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в столиці та 9 областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
13:13
Кіліан Мбаппе, збірна Франції
Відбір ЧС-2026: розклад матчів та трансляцій 10 жовтня
12:59
Дитяче Євробачення - 2025: у Дії розпочалося голосування за представника України
12:45
Письменниця Євгенія Кузнєцова стала авторкою Радіодиктанту національної єдності 2025. Наталія Сумська читатиме
12:27
Тетяна Чорновол
Тетяна Чорновол відмовилася повертатися до ВР та вирішила продовжити військову службу
12:23
евакуаційний центр в Каунасі
Країни Балтії планують масову евакуацію у разі нападу Росії
12:04
Нобелівська премія
Нобелівську премію миру отримала Марія Коріна Мачадо
12:01
OPINION
Масована атака Росії: це, можливо, остання така перевірка українського тилу на витривалість
11:53
Партнерський матеріал
мережа "Аптек Доброго Дня" розвиває власні освітні програми
Емпатія як професійна якість: мережа "Аптек Доброго Дня" розвиває власні освітні програми і підтримує ЗСУ
11:47
Ексклюзив
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Ворог намагається знеструмити лівобережну частину України, - експерт з енергетики Ігнатьєв
11:33
Партнерський матеріал
Євроінтеграція попри війну: скринінг законодавства завершено, які подальші кроки?
11:14
Олександр Сирський
Сирський: ППО демонструє ефективність на рівні 74%, маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики
11:13
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 10 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
10:46
ППО
Сили ППО вночі знешкодили 420 з 497 цілей, якими РФ била по Україні
10:41
Ексклюзив
Гетьман: щоб убезпечити міста, потрібно знищувати виробничі потужності РФ
10:15
Огляд
міжнародний огляд
ЄС заплатив РФ за нафту й газ більше, ніж допоміг Україні. Тим часом мільйони переселенців досі без житла. Акценти світових ЗМІ 10 жовтня
10:02
OPINION
Мир на Близькому Сході та американський бізнес-інтерес
09:57
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня
Ворог робить акцент на захопленні Лиману: 63-тя ОМБр про бої за Торське та Зарічне
09:54
Володимир Зеленський
"Потрібні не порожні слова, а рішучі дії": Зеленський звернувся до США та Європи через масовану атаку РФ на енергоінфраструктуру
09:46
Оновлено
Атака РФ, наслідки у Печерському районі Києва
Комбінована атака РФ: у Запоріжжі загинула дитина, у Києві та області пошкоджено багатоповерхівки, по всій Україні понад 20 постраждалих
09:21
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Недостатньо витрачає на оборону: Трамп пропонує виключити Іспанію з НАТО
09:02
Георгій Судаков (праворуч), Україна - Ісландія
Ісландія - Україна: де та коли дивитися матч відбору ЧС-2026
08:29
Оновлено
Генштаб, фронт
За добу на фронті відбулося 245 боїв, найбільше атак на Покровському напрямку
08:28
Ексклюзив
тривога, стрес
Зробити одну маленьку річ, але зробити її усвідомлено: поради психологині, як заспокоїтися після обстрілів
08:04
OPINION
Трамп і Нобель: голуб полетить — яструб прилетить
07:45
БМП. вбиті росіяни
РФ за добу війни в Україні втратили 1120 військових, 13 артсистем та 5 танків
07:29
Огляд
Чому Україна знову переведе годинник на зимовий час, якщо закон про скасування вже ухвалили
06:12
У Києві через атаку РФ на енергетику рух поїздів метро на лівому березі тимчасово неможливий
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV