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Норвегія обмежить в'їзд до країни росіян: подробиці

23 травня, 2024 четвер
08:46
Світ Норвегія

Уряд Норвегії додатково обмежить в’їзд до країни росіян, які їдуть з метою туризму та для "несуттєвих поїздок". Зміни набудуть чинності з 29 травня

Зміст

Про це йдеться на сайті норвезького уряду.

Уряд Норвегії обмежив візову практику для росіян навесні 2022 року у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну, після цього туристичні візи для росіян зазвичай не видаються. Тепер можливості в'їзду обмежать ще більше.

"Рішення посилити правила в’їзду відповідає норвезькому підходу підтримувати союзників і партнерів у реакції проти незаконної агресійної війни Росії проти України", - заявила міністерка юстиції та громадської безпеки Емілі Енгер Мел.

Зміна передбачає, що поліція може відмовити у в'їзді громадянам Росії, на яких поширюється дія інструкції - це ті, метою яких є туризм та інші несуттєві поїздки. Їм буде відмовлено у в'їзді через зовнішній кордон. 

Обмеження поширюється як на тих росіян, хто має візи, видані Норвегією до обмеження візової практики навесні 2022 року, так і на візи, видані іншими країнами Шенгенської угоди.

Винятки будуть надаватися в деяких випадках, наприклад, для відвідування близьких родичів (батьків, членів подружжя, співмешканців і дітей), які проживають в Норвегії, а також для громадян Росії, які працюють або вчаться у Норвегії чи інших країнах Шенгенської угоди.

  • 1 травня повідомлялось, що уряд Норвегії ухвалив збільшити підтримку України в 2024 році на $600 млн.
Теги:
Україна
Росія
Норвегія
санкції проти Росії
Війна з Росією
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