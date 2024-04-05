Норвегія оприлюднила новий довгостроковий оборонний план на тлі війни в Україні
У п'ятницю, 5 квітня, уряд Норвегії оприлюднив новий довгостроковий оборонний план, який передбачає збільшення витрат на армію майже вдвічі протягом наступних 12 років на тлі війни РФ проти України
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з заявою, до 2036 року витрати на посилення військово-морського флоту та системи ППО буде збільшено на 56 мільярдів доларів.
"Норвегія - країна зі значними морськими інтересами, - йдеться в заяві уряду. - У поєднанні з нашою безпосередньою близькістю до російських ядерних підводних сил, підтримка ситуаційної обізнаності на Крайній Півночі й в Північній Атлантиці має першорядне значення".
План передбачає, що Норвегія придбає "щонайменше п'ять нових фрегатів з можливостями протичовнової боротьби, а також щонайменше п'ять нових підводних човнів".
Крім того, як зазначили в уряді, планується придбання нових безпілотних літальних апаратів і супутників дальнього радіусу дії, а також посилення наземних систем протиповітряної оборони та можливостей протиповітряної оборони дальнього радіусу дії.
За словами міністра оборони Бйорна Арілда Грама, кількість призовників також буде збільшена на 50% протягом цього терміну.
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У вівторок, 2 квітня, уряд Норвегії оголосив про наміри збільшити кількість призовників до армії з 9 до 13,5 тисяч до 2036 року на тлі війни РФ проти України.
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