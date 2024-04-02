На тлі війни: Норвегія планує на третину збільшити кількість призовників до армії

Про це інформує Euronews.

"Ми повинні мати достатньо людей з потрібними навичками в потрібний час, - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам. - У майбутньому нам знадобиться більше людей з професійним військовим досвідом".

За його словами, цей процес відбуватиметься поступово, з кожним роком кількість призовників на строкову службу в збройних силах країни збільшуватиметься.

Він додав, що в об'єкт норвезьких збройних сил в Тернінгмоені, на північ від Осло, де збиратимуться та готуватимуться призовники, буде інвестовано понад 100 мільйонів євро, не уточнивши конкретну суму.