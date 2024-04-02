На тлі війни: Норвегія планує на третину збільшити кількість призовників до армії
У вівторок, 2 квітня, уряд Норвегії оголосив про наміри збільшити кількість призовників до армії з 9 до 13,5 тисяч до 2036 року на тлі війни РФ проти України
Про це інформує Euronews.
"Ми повинні мати достатньо людей з потрібними навичками в потрібний час, - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам. - У майбутньому нам знадобиться більше людей з професійним військовим досвідом".
За його словами, цей процес відбуватиметься поступово, з кожним роком кількість призовників на строкову службу в збройних силах країни збільшуватиметься.
Він додав, що в об'єкт норвезьких збройних сил в Тернінгмоені, на північ від Осло, де збиратимуться та готуватимуться призовники, буде інвестовано понад 100 мільйонів євро, не уточнивши конкретну суму.
- 13 березня уряд Данії презентував план щодо збільшення витрат на оборону на більш ніж 6 млрд доларів (40 млрд крон), а також оголосив про збільшення чисельності збройних сил країни завдяки обов’язковому призову жінок з 2026 року.
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