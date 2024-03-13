Данія запровадить обов'язковий призов жінок на військову службу з 2026 року
Уряд Данії презентував план щодо збільшення витрат на оборону на більш ніж $6 млрд (40 млрд крон), а також оголосив про збільшення чисельності збройних сил країни завдяки обов’язковому призову жінок з 2026 року
Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Bloomberg.
Вона зазначила, що фінансування оборони країни відбуватиметься за рахунок держборгу.
Водночас Фредеріксен розповіла, чисельність збройних сил Данії буде збільшена, оскільки з 2026 року в країні діятиме обов’язковий призов жінок. Вона додала: це також відповідатиме цінностям щодо гендерної рівності в країні.
Наразі жінки в Данії можуть проходити військову службу на добровільних засадах. Чоловіки ж зобов’язані служити, якщо їх призивають за лотерейною системою.
Bloomberg зазначає, Данія пішла на такий крок на тлі запевнень кандата у президенти США Дональда Трампа в тому, що він заохочуватиме Росію "робити все, що їм заманеться" з країнами-членами НАТО, які не виконали зобов'язання щодо виділення 2% ВВП на потреби оборони.
Новий бюджет Данії передбачає, що держава виділить 2,4% ВВП на свою оборону й допомогу Україні, а з 2025 року - 2% ВВП без урахування поставок Києву.
"Данія не повинна бути країною, яку захищають інші, і цілком розумно очікувати або вимагати, щоб усі союзники виконали обіцянку, яку ми дали одне одному", - сказала прем'єр-міністерка Данії.
- 14 лютого стало відомо, що цьогоріч рекордні 18 із 31 держав НАТО виконають цільові витрати Альянсу на оборону - 2% ВВП. До цього спонукала заява претендента на посаду президента США Дональда Трампа про те, що він "заохочуватиме" РФ атакувати членів блоку, які не платять оборонні внески.
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