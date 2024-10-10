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Норвегія виділила понад 82 млн євро на виробництво зброї для України

Юлія Лаврук
10 жовтня, 2024 четвер
18:37
Світ уряд Норвегії, Норвегія

Норвегія виділила 967 млн норвезьких крон (понад 82 млн євро, - ред.) на розширення виробництва зброї, зокрема, для потреб України

Зміст

Про це повідомляє міністерство оборони Норвегії.

У Міністерстві зазначили, що оборонна промисловість країни виробляє важливі матеріали для Норвегії, України та союзників, проте наразі виробничих потужностей недостатньо для того, щоб задовольнити потреби.

Тому міністр оборони та міністр торгівлі й промисловості Норвегії 10 жовтня представили дорожню карту уряду щодо збільшення виробничих потужностей у важливих галузях оборонної промисловості Норвегії.

Зокрема, фінансування буде спрямовано на:

  • малі та середні норвезькі компанії, які постачають продукцію для українських збройних сил;
  • нову лінію з виробництва ракетних двигунів;
  • нарощування норвезького виробництва гексаміну для створення сучасних вибухових речовин;
  • техніко-економічне обґрунтування для нового виробництва вибухових речовин.

"Дорожня карта - це комплексний план, спрямований на збільшення виробничих потужностей норвезької оборонної промисловості. Цим ми беремо на себе відповідальність за те, щоб допомогти задовольнити українські, національні і союзницькі потреби", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арильд Грам.

Він наголосив, що в Норвегії та Європі виробничі потужності в оборонній промисловості були скорочені після кількох десятиліть миру та зниження попиту, проте війна Росії проти України вимагає змінити цю тенденцію.

"За допомогою цієї дорожньої карти ми беремо на себе відповідальність за збільшення спроможності Норвегії та союзників підтримувати Україну в їхній боротьбі", - додав Бйорн Арильд Грам.

  • Уряд Норвегії пропонує збільшити обсяг фінансування Програми підтримки Нансена для України до 135 млрд норвезьких крон ($12,7 млрд) і продовжити її до 2030 року.

Теги:
Україна
зброя
Норвегія
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
Світ про Україну
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