Норвегія планує продовжити програму підтримки України до 2030 року й збільшити фінансування до $12,7 млрд

Про це йдеться у пресрелізі уряду, передає Укрінформ.

"Норвегія рішуче підтримує Україну. Україна має величезну потребу як у військовій, так і в цивільній підтримці у своїй боротьбі проти агресії Росії. Ми збільшуємо асигнування на 2024 рік до загальної суми 27 млрд норвезьких крон ($12,7 млрд). Водночас ми продовжуємо Програму підтримки Нансена для України ще на три роки та збільшуємо загальну структуру фінансування з 75 млрд до 135 млрд норвезьких крон. Здатність України захищати себе є важливою для українського народу, а також для забезпечення безпеки Європи", – заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Уряд проінформував парламент Норвегії про масштаби та цілі цієї підтримки, а також про зусилля щодо подальшого розвитку Програми підтримки, щоб забезпечити її адаптацію до потреб України.

Наразі уряд пропонує збільшити загальну структуру фінансування Програми підтримки Нансена для України з 75 млрд норвезьких крон до щонайменше 135 млрд норвезьких крон і продовжити дію програми до 2030 року.

"Україна потребує широкої підтримки, щоб продовжувати протистояти загарбницькій війні Росії. Уряд Норвегії збільшив асигнування на військову підтримку на 2,5 млрд норвезьких крон у перший рік Програми підтримки, а цього року ми збільшили внески ще більше. Вкрай важливо, щоб заходи, які ми впроваджуємо, адекватно відображали потреби України та були узгоджені з іншою міжнародною військовою підтримкою, яка надається Україні", — сказав міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Зазначається, що уряд запропонував збільшити асигнування Україні ще на 5 млрд норвезьких крон у 2024 році, довівши загальний внесок Норвегії до 27 млрд норвезьких крон.

Тобто цивільна підтримка буде збільшена до 10 млрд норвезьких крон, а військова — до 17 млрд норвезьких крон.

Норвегія також надає кошти на ремонт та інвестиції в енергетичну інфраструктуру, яка була зруйнована російськими атаками.

Пропозицію уряду тепер має схвалити парламент.