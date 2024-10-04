Норвегія виділить 21,3 млн євро для інвестицій в Україну
Цьогоріч Норвегія планує спрямувати 250 млн норвезьких крон (близько 21,3 млн євро) на інвестиції Norfund в Україну
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Як зазначає Мінекономіки, норвезький уряд дозволив Norfund - Норвезькому інвестиційному фонду для країн, що розвиваються - інвестувати в Україну. Капітал, наданий Norfund, дозволить знизити ризики для компаній, які інвестують в Україну.
"Я дякую Норвегії за це рішення, яке не тільки відкриває шлях для інвестицій Norfund, а й підтримує зусилля Міністерства економіки в реалізації загальної стратегії з залучення державних і приватних інвестицій обсягом до 40 млрд євро у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та агенціями розвитку", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.
Фінансування буде виділено в межах Програми підтримки Нансена для України. Крім того, Норвегія планує продовжити цю ініціативу в наступні роки.
- Швейцарія планує виділити 1,5 млрд швейцарських франків (1, 55 млрд євро, - ред.) на проєкти відновлення в Україні протягом наступних чотирьох років.
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