Норвегія виділить 21,3 млн євро для інвестицій в Україну

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Як зазначає Мінекономіки, норвезький уряд дозволив Norfund - Норвезькому інвестиційному фонду для країн, що розвиваються - інвестувати в Україну. Капітал, наданий Norfund, дозволить знизити ризики для компаній, які інвестують в Україну.

"Я дякую Норвегії за це рішення, яке не тільки відкриває шлях для інвестицій Norfund, а й підтримує зусилля Міністерства економіки в реалізації загальної стратегії з залучення державних і приватних інвестицій обсягом до 40 млрд євро у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та агенціями розвитку", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Фінансування буде виділено в межах Програми підтримки Нансена для України. Крім того, Норвегія планує продовжити цю ініціативу в наступні роки.