Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Швейцарія виділить 1, 55 млрд євро на проєкти відновлення в Україні

Швейцарія виділить 1, 55 млрд євро на проєкти відновлення в Україні

Юлія Лаврук
3 жовтня, 2024 четвер
12:53
Світ

Швейцарія планує виділити 1,5 млрд швейцарських франків (1, 55 млрд євро, - ред.) на проєкти відновлення в Україні протягом наступних чотирьох років

Зміст

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України за підсумками зустрічі очільника Міністерства Олексія Кулеби та посла Швейцарії в Україні Фелікса Бауманна.

Як зазначив Бауманн, з виділених коштів 1 млрд буде спрямовано на сектори самоврядування, розмінування та гуманітарну допомогу. Решта суми буде направлена на програми відновлення із залученням швейцарського приватного сектору.

"Щоб підкреслити серйозність наших намірів, тут працюватиме наш представник, який буде відповідальний за реалізацію цього проєкту. Саме зараз у Києві працює делегація приватного сектору, яка знайомиться із потребами України у сферах, за які відповідає міністерство, у середньо- та довгостроковій перспективі”, - додав посол.

У Міністерстві зазначили, що допомога швейцарських партнерів допоможе створити нові робочі місця в регіонах.

Під час зустрічі Фелікс Бауманн також наголосив, що Швейцарія протягом тривалого періоду впроваджує програми підтримки для України. Зокрема, йдеться про питання децентралізації, програми відновлення, а також спільні проєкти з "Укрзалізницею" та допомогу під час підготовки до опалювального сезону.

  • У Нью-Йорку понад 30 країн і Європейський Союз ухвалили Спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції України

Теги:
Суспільство
Україна
Швейцарія
Війна з Росією
допомога Україні
відбудова України
Світ про Україну
Читайте також:
Ізраїль
Автор Марина Клюєва
1 жовтня, 2024 вiвторок
"У Ізраїлю, попри складну ситуацію, є розкіш, якої немає в України": дипломат Хара
Вугледар
Автор Влад Дідусь
2 жовтня, 2024 середа
"У нас просто вже ніким і нічим було воювати, бригада стерлась в нуль": військовий розповів про вихід з Вугледару
Карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня
Автор Богдан Бачинський
2 жовтня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 25 вересня – 2 жовтня: ЗСУ втратили Вугледар, але загальмували росіян під Покровськом
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 45.37
    Продаж 46.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
3 жовтня
13:40
BookForum у Запоріжжі змінив назву на "Читай Форум" після обурення львівських колег
13:32
Вода
Через ворожі обстріли Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка залишиться без води
13:27
Українські правоохоронці оголосили підозру власнику компанії з РФ, що виготовляє БПЛА "Ланцет" та Zala
13:19
лукашенко, 9 травня 2023
До повітряного простору Білорусі залетіли 3 "шахеди", - "Гаюн"
13:07
Ексклюзив
дрон, БПЛА
Полегшить українським БПЛА польоти над РФ, - військовий ЗСУ Варченко про знищення ворожої РЛС "Небо-М"
13:05
OPINION
Освіта за кордоном: як Україна втрачає своїх дітей
13:04
Вибух
РФ вдарила по прикордонному селу на Чернігівщині: двоє загиблих, серед них дитина
12:56
Смерть зірки "Друзів" Перрі від передозування: лікар Марк Чавес визнав себе винним
12:41
Дмитро Лубінець
РФ скоїла в Україні понад 4700 злочинів проти довкілля на $64 млрд, - Лубінець
12:31
Оновлено
електроенергія, графіки відключень
Укренерго скасувало аварійні вимкнення світла на Харківщині та Полтавщині - на Сумщині діють обмеження
12:23
Португальський художник Рапозо створив на піску роботу, присвячену Україні
12:21
Оновлено
обстріл, ППО
Під ударом склади з КАБами: українські БПЛА вночі атакували військовий аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ
12:13
Динамо, Ліга чемпіонів
"Гоффенгайм" - "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
12:12
За допомогою клею та ґрунту: росіяни почали по-новому маскувати міни ПФМ-1 "Пелюстка"
12:02
Сирський відвідав один із найгарячіших напрямків фронту та нагородив воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
12:01
OPINION
Плани Заходу: вовки відносно ситі, і вівці відносно цілі
11:45
ПАРЄ
"Нагадувало дієту в Освенцимі": звільнені з полону РФ українці розповіли ПАРЄ про російські тортури
11:42
собаки
Кримінальну відповідальність за тілесні ушкодження, завдані собаками, несе власник тварин, - Верховний Суд
11:40
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
11:38
Огляд
світ, міжнародний огляд
США повинні підштовхувати Ізраїль та Україну до переговорів, а Росія посилює контроль над Донеччиною. Акценти світових ЗМІ 3 жовтня
11:30
Ексклюзив
Евакуація мирного населення з прикордонних населених пунктів Харківської області на тлі нового наступу Росії
Примусову евакуацію дітей з правобережжя Куп'янської громади завершать найближчим часом, - начальник МВА Беседін
11:11
впо
Мінреінтеграції затвердило методику оцінки потреб ВПО на рівні громад
11:07
Ексклюзив
окупанти танк
"Зосередили пів мільйона осіб": капітан запасу ВМС ЗС України Риженко назвав цілі росіян щодо низки обласних центрів
11:03
На фото: Тарас Тополя
"Будь-хто може спробувати": фронтмен гурту "Антитіла" Тополя зізнався, чи має політичні амбіції
10:38
Pink Floyd продадуть Sony за $400 млн права на музику, назву та образи
10:37
Укрпошта
Укрпошта запустила голосування за дизайн марки до Дня волонтера
10:25
Затримання дезертира, який коригував ворожі удари по Вінниччині і Сумщині
СБУ затримала дезертира, який коригував ворожі удари по Вінниччині і Сумщині
10:19
Ексклюзив
російські війська
"Ворог постійно тисне, на окремих ділянках має просування": МВА про ситуацію на Куп'янському напрямку 
10:13
Оновлено
Удар по Харкову
РФ атакувала Україну "шахедами" та КАБами: у Харкові через удар по багатоповерхівці 12 постраждалих
10:10
якість повітря
У Києві погіршився стан повітря, КМВА радить зачинити вікна та не виходити на вулицю без нагальної потреби
10:04
модуль РЛС із комплексу 55Ж6МЕ "Небо-МЕ"
Сили оборони уразили ракетами ATACAMS російську РЛС "Небо-М"
10:00
OPINION
Аби перемогти у війні, Україна має стати частиною цивілізовано світу
09:50
Еммануель Макрон
"Ми в небезпеці": Макрон закликав терміново реформувати модель економічного зростання Євросоюзу
09:50
OPINION
Урядова демографічна стратегія є. Потрібен закон
09:07
Махачкала, аеропорт
"Для забезпечення безпеки польотів": Росавіація зупинила роботу аеропортів у Казані та Нижньокамську
08:58
Ілюстративне фото
РФ вночі вдарила по селу Черкаська Лозова на Харківщині: троє постраждалих
08:34
ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 78 зі 105 безпілотників
08:31
Кір Стармер
"Змусити Brexit відповідати інтересам": прем'єр Британії Стармер заявив про "новий старт" у відносинах з ЄС
08:18
Оновлено
На фронті протягом минулої доби відбулося 142 боєзіткнення: РФ здійснила понад 4 тис. обстрілів України
08:00
OPINION
Вспокійтеся, будь ласка, з тими виборами
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV