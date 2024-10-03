Швейцарія виділить 1, 55 млрд євро на проєкти відновлення в Україні

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України за підсумками зустрічі очільника Міністерства Олексія Кулеби та посла Швейцарії в Україні Фелікса Бауманна.

Як зазначив Бауманн, з виділених коштів 1 млрд буде спрямовано на сектори самоврядування, розмінування та гуманітарну допомогу. Решта суми буде направлена на програми відновлення із залученням швейцарського приватного сектору.

"Щоб підкреслити серйозність наших намірів, тут працюватиме наш представник, який буде відповідальний за реалізацію цього проєкту. Саме зараз у Києві працює делегація приватного сектору, яка знайомиться із потребами України у сферах, за які відповідає міністерство, у середньо- та довгостроковій перспективі”, - додав посол.

У Міністерстві зазначили, що допомога швейцарських партнерів допоможе створити нові робочі місця в регіонах.

Під час зустрічі Фелікс Бауманн також наголосив, що Швейцарія протягом тривалого періоду впроваджує програми підтримки для України. Зокрема, йдеться про питання децентралізації, програми відновлення, а також спільні проєкти з "Укрзалізницею" та допомогу під час підготовки до опалювального сезону.