Євросоюз і понад 30 країн ухвалили Спільну декларацію щодо відновлення України

Про це повідомляє Офіс президента.

Під час ухвалення Спільної декларації виступили представники інших держав, зокрема президент США Джо Байден, лідерка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єри Великої Британії та Канади.

Відповідне рішення передбачає координацію відповідних зусиль через Українську платформу донорів. Президент України Володимир Зеленський акцентував, що ця підтримка має стати відчутною вже цьогоріч.

Головні пункти декларації:

всебічне сприяння відбудові України на її шляху до членства в ЄС,

координація підтримки через Українську платформу донорів,

надання до кінця року додаткової фінансової підтримки на суму близько $50 млрд коштом доходів від заморожених російських активів, частину з яких спрямують на оборонні потреби.

"Це свідчить про наш спільний погляд на життя - ми захищаємо людей, і ми забезпечуємо людям можливість жити. І абсолютно виправдано, що ті, хто допомагає нам вистояти зараз, першими - разом з Україною - отримають користь від масштабної відбудови", - заявив Зеленський.