Нова глава МЗС Британії Купер провела першу розмову на посаді з Сибігою
Нова міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер провела телефонну розмову з українським колегою Андрієм Сибігою: це перший її діалог після призначення на посаду
Про це повідомив глава МЗС України.
"У мене була тепла і змістовна розмова з Іветт Купер всього через кілька годин після того, як її призначили новим міністром закордонних справ Великої Британії. Я щиро ціную перший дзвінок моєї колеги до України – ми сприймаємо це як знак поваги та пріоритету у підтримці непохитної підтримки Великої Британії", – написав Сибіга.
Він також наголосив на солідарності Купер з Києвом.
"Разом ми захищаємо наші спільні цінності свободи, незалежності та людяності. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи для просування нашого чудового стратегічного партнерства та зміцнення всієї Європи", – резюмував міністр.
- 5 вересня віцепремʼєр-міністерка Великої Британії Анджела Рейнер подала у відставку через несплату податків при купівлі нерухомості. Прем'єр-міністр Кір Стармер розпочав урядову перестановку.
