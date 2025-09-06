Нова глава МЗС Британії Купер провела першу розмову на посаді з Сибігою

Про це повідомив глава МЗС України.

"У мене була тепла і змістовна розмова з Іветт Купер всього через кілька годин після того, як її призначили новим міністром закордонних справ Великої Британії. Я щиро ціную перший дзвінок моєї колеги до України – ми сприймаємо це як знак поваги та пріоритету у підтримці непохитної підтримки Великої Британії", – написав Сибіга.

Він також наголосив на солідарності Купер з Києвом.

"Разом ми захищаємо наші спільні цінності свободи, незалежності та людяності. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи для просування нашого чудового стратегічного партнерства та зміцнення всієї Європи", – резюмував міністр.