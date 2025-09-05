Віцепремʼєрка Британії Рейнер подала у відставку через несплату податків, в уряді Стармера відбулися перестановки
У пʼятницю, 5 вересня, віцепремʼєр-міністерка Великої Британії Анджела Рейнер подала у відставку через несплату податків при купівлі нерухомості. Прем'єр-міністр Кір Стармер розпочав урядову перестановку
Про це повідомляє The Guardian.
Анджела Рейнер подала у відставку після того, як етичний контроль виявив порушення щодо податкових зобов'язань при оформленні покупки нерухомості на понад $1 млн.
Вона залишає посади заступниці глави уряду, міністерки житлової політики та заступниці лідера Лейбористської партії.
Зазначається, що Рейнер самостійно ініціювала перевірку з боку етичного радника, коли стало зрозуміло, що вона мала сплатити вищу ставку гербового збору за квартиру в Гоуві. За підрахунками сума недоплати сягає близько $54 тисяч.
Анджела Рейнер стверджувала, що квартира в Гоуві була її єдиним житлом, хоча багато часу вона проводила в сімейному будинку, де жили її діти. За кілька місяців до купівлі квартири вона передала свою частку в цьому будинку до трасту, створеного на користь сина з інвалідністю.
Попри це, податкові органи вважали, що вона зберігала фінансовий інтерес у майні, адже син - неповнолітній бенефіціар трасту. При купівлі квартири вона задекларувала відсутність іншої нерухомості, що дозволило їй сплатити знижений гербовий збір.
Перестановки в уряді Стармера
Після відставки своєї заступниці премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер розпочав масштабну урядову перестановку.
За інформацією джерел The Guardian, глава МЗС Девід Леммі отримає посаду віцепремʼєр-міністра, а також очолить Міністерство юстиції.
На його місце - міністра закордонних справ, призначать Іветт Купер, що до цього обіймала посаду міністерки внутрішніх справ.
А Шабана Махмуд перейде з посади міністерки юстиції та очолить Міністерство внутрішніх справ.
Зазначається, що лише міністерка фінансів Рейчел Рівз залишиться на своїй посаді, аби заспокоїти фінансові ринки й підтвердити, що економіка країни перебуває в надійних руках.
Перестановки в уряді тривають досі.
- На тлі корупційного скандалу прем’єр Литви Гінтаутас Палуцкас 31 липня подав у відставку та склав повноваження голови партії.
