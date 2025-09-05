Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Віцепремʼєрка Британії Рейнер подала у відставку через несплату податків, в уряді Стармера відбулися перестановки

Віцепремʼєрка Британії Рейнер подала у відставку через несплату податків, в уряді Стармера відбулися перестановки

Марія Музиченко
5 вересня, 2025 п'ятниця
20:17
Світ Кір Стармер

У пʼятницю, 5 вересня, віцепремʼєр-міністерка Великої Британії Анджела Рейнер подала у відставку через несплату податків при купівлі нерухомості. Прем'єр-міністр Кір Стармер розпочав урядову перестановку

Зміст

Про це повідомляє The Guardian.

Анджела Рейнер подала у відставку після того, як етичний контроль виявив порушення щодо податкових зобов'язань при оформленні покупки нерухомості на понад $1 млн.

Вона залишає посади заступниці глави уряду, міністерки житлової політики та заступниці лідера Лейбористської партії.

Зазначається, що Рейнер самостійно ініціювала перевірку з боку етичного радника, коли стало зрозуміло, що вона мала сплатити вищу ставку гербового збору за квартиру в Гоуві. За підрахунками сума недоплати сягає близько $54 тисяч.

Анджела Рейнер стверджувала, що квартира в Гоуві була її єдиним житлом, хоча багато часу вона проводила в сімейному будинку, де жили її діти. За кілька місяців до купівлі квартири вона передала свою частку в цьому будинку до трасту, створеного на користь сина з інвалідністю.

Попри це, податкові органи вважали, що вона зберігала фінансовий інтерес у майні, адже син - неповнолітній бенефіціар трасту. При купівлі квартири вона задекларувала відсутність іншої нерухомості, що дозволило їй сплатити знижений гербовий збір.

Перестановки в уряді Стармера

Після відставки своєї заступниці премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер розпочав масштабну урядову перестановку.

За інформацією джерел The Guardian, глава МЗС Девід Леммі отримає посаду віцепремʼєр-міністра, а також очолить Міністерство юстиції.

На його місце - міністра закордонних справ, призначать Іветт Купер, що до цього обіймала посаду міністерки внутрішніх справ. 

А Шабана Махмуд перейде з посади міністерки юстиції та очолить Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що лише міністерка фінансів Рейчел Рівз залишиться на своїй посаді, аби заспокоїти фінансові ринки й підтвердити, що економіка країни перебуває в надійних руках.

Перестановки в уряді тривають досі.

  • На тлі корупційного скандалу прем’єр Литви Гінтаутас Палуцкас 31 липня подав у відставку та склав повноваження голови партії.
Теги:
Новини
Велика Британiя
Кір Стармер
Читайте також:
російський диктатор Володимир Путін
Автор Ольга Бабишена
4 вересня, 2025 четвер
У ISW проаналізували, навіщо Путін запрошує Зеленського до Москви
Автор Микола Княжицький
3 вересня, 2025 середа
У китайсько-російському меморандумі щодо будівництва "Сили Сибіру-2" є й позитиви
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Автор Оксана Ліховід
4 вересня, 2025 четвер
Це дійсно дуже насторожило: Дикий прокоментував саміт у Пекіні
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 47.95
    Продаж 48.59
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
5 вересня
21:49
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
"Бачу навченого та підготовленого виконавця": Наливайченко про підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
21:49
Бельгія
"Це підірве довіру як до центру фінпослуг": Бельгія відмовилася передавати заморожені активи РФ в інтересах України
21:47
Ексклюзив
Російський диктатор Володимир Путін
Хибно вважати, що Путін завжди виконує свої ультиматуми, - експосол США у РФ Макфол
21:11
Дмитро Медведєв
"Витягують з різних місць і пред'являють": Медведєв вимагає, аби Коаліція охочих консультувалася з РФ щодо гарантій безпеки для України
21:10
Ексклюзив
"Служба - не рабство": у Києві відбувається мітинг проти утиску військовослужбовців
20:03
OPINION
Захист пам’яті, мови та культурної спадщини нарешті стали складовою національної безпеки
19:49
Петер Сіярто
Знищить наших фермерів, ринок праці та безпеку: Сіярто пояснив, чому Угорщина проти вступу України в ЄС
19:38
Ексклюзив
Карта Покровськ_вересень 05.09.25
Ефективність бойових дій поблизу Добропілля вплине на характер подальших дій навколо Покровська, - Згурець
19:14
на фото Володимир Зеленський
"Просто терпіти в темряві ніхто не буде": Зеленський пообіцяв, що Україна відповідатиме на удари РФ по енергооб'єктах
19:03
Оновлено
Володимир Зеленський і Роберт Фіцо
Зеленський та Фіцо зустрілися в Ужгороді: прем'єр Словаччини назвав погляди Братислави та Києва на питання енергетики "діаметрально протилежними"
18:49
ЗСУ
"Змушені були переховуватись більше трьох років": "Янголи" евакуювали чотирьох українських воїнів з окупованої території
18:30
Фрідріх Мерц
Європа не може чинити достатній тиск на Путіна, аби зупинити війну, - Мерц
18:21
Ексклюзив
Китай прапор
Не треба переоцінювати ситуацію зі збройним потенціалом у Китаї, - Безсмертний
18:06
Огляд
Північний потік газ
Європа збирається повністю відмовитись від російських енергоресурсів: які країни ЄС досі витрачають на нього сотні мільйонів євро
18:02
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Червоні доріжки точно не змусять Путіна серйозно ставитись до переговорів, - експосол США у РФ Макфол
18:00
OPINION
Вісь зла, полюбиш і козла
17:51
За допомогою OSINT-методів підтвердили перебування у полоні РФ 2577 військовослужбовців, - МВС
17:50
Фейк
"Діти тримають таблички з назвами класів "1-А Азов" та "1-Б Байрактар": ЦПД попередив про фейкові ШІ-фото, які поширює РФ
17:36
Пентагон
Трамп перейменує міністерство оборони США на міністерство війни, - Білий дім
17:35
Терористи РФ, російська армія, окупант
Росіяни обстріляли з артилерії Херсон, загинула жінка
17:25
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп перегляне ракетний договір 1987 року, щоб продавати важкі ударні БПЛА за кордон, - Reuters
17:09
Іран, нафта
Росія має близько 13,2 млрд тонн підтверджених запасів нафти: цього вистачить на 25 років, - Служба зовнішньої розвідки
16:58
Dakh Daughters вирушить у всеукраїнський тур, присвячений презентації альбому Pandora’s Box
16:57
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 103 бої, 26 з них - на Покровському напрямку
16:40
OPINION
Мирний договір з Росією не буде укладений ніколи
16:39
Георгій Тихий
У МЗС України заявили, що Росія продовжує відмовлятися від зустрічі
16:20
Василь Малюк
Росіяни після спецоперації "Павутина" перемістили вцілілі літаки в Амурську область, - Малюк
16:03
OPINION
Пастка доброго життя під час війни затягує. Але це небезпечно
16:01
Антоніу Кошта
Європейська команда прямує до Вашингтона, де зі США працюватиме над санкціями проти РФ, - Кошта
15:46
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников сказав, за якої умови можна завершити російсько-українську війну
15:40
"Ми повинні вирішувати, що нам вигідніше": в Індії заявили, що продовжуватимуть купляти нафту РФ попри мита Трампа
15:34
PR
Домашній тест не замінить лабораторну діагностику COVID-19: роз’яснення від мережі CSD LAB
15:13
Георгій Тихий
"Наглості немає меж": речник МЗС України назвав абсурдом гарантії безпеки для Росії
15:12
газогін "Сила Сибіру"
Будівництво "Сили Сибіру - 2" оцінюється у $25 млрд, Пекін відмовився інвестувати, - розвідка
14:46
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Через небезпеку знищення: РФ менше використовує важку техніку, а більше дрони та РЕБ, - речник Нацгвардії
14:32
США Україна
Скільки американських підприємств зареєстрували в Україні від початку війни та яка країна випередила США та Польщу за відкриттям бізнесу
14:29
Огляд
Мати Тереза
Давала прихисток нужденним, але змушувала страждати від болю: 5 вересня вшановують лавреатку Нобелівської премії миру матір Терезу
14:13
На фестивалі Burning Man знайшли вбитого чоловіка. Ним виявився росіянин
14:00
OPINION
Китай може і далі сам себе розважати різними самітами
13:36
Дональд Трамп
Трамп: Схоже ми втратили Індію та Росію на користь Китаю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV