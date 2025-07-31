Прем'єр Литви подав у відставку на тлі звинувачень у корупції
Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас у четвер, 31 липня, подав у відставку з посади прем'єра та голови партії на тлі корупційного скандалу
Про це інформує LRT.
Президент Литви Гітанас Науседа розповів, що Палуцкас зателефонував йому вранці і повідомив про відставку.
"Зараз відбудуться консультації. Нічого фундаментального не змінюється. Соціал-демократична партія Литви, яка виграла минулі вибори до сейму і має більшість у сеймі, розпочне консультації щодо можливого формування коаліцій", - розповів президент.
Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Соціал-демократичної партії Литви стане перший заступник Міндаугас Сінкявічюс.
Згідно з литовською конституцією, після відставки прем'єр-міністра відходить у відставку і весь уряд. Втім, президент доручить міністрам тимчасово виконувати обов'язки, поки не буде сформовано нову коаліцію і новий уряд. Одному з міністрів буде доручено тимчасово виконувати обов'язки прем'єр-міністра.
Раніше литовські журналісти з'ясували, що компанія "Garnis", яку заснували прем'єр Литви і його бізнес-партнер, отримала пільговий кредит у розмірі 200 тис. євро. Це відбулося вже під час того, як Палуцкас очолював кабінет міністрів. Далі з'ясувалося, що компанія "Dankora", яка належить дружині брата Палуцкаса, отримала європейську допомогу і закупила акумуляторні системи у компанії прем'єр-міністра "Garnis".
Президент Литви Науседа дав прем'єрові два тижні, протягом яких він мав або відповісти на питання, що виникають у суспільстві, або подумати про те, щоб залишити посаду. Палуцкас пішов у двотижневу відпустку, а президія очолюваної ним партії поширила заяву, у якій вказала, що робота правлячої коаліції та уряду є стабільною та продуктивною, а прем'єр-міністр має продовжувати свою діяльність, доки правоохоронні органи не нададуть свої висновки.
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