Нова військова допомога США призведе до реальних змін на фронті в Україні, - Держдеп
Військова допомога Сполучених Штатів принесе Україні реальні зміни на полі бою з російською окупаційною армією
Про це заявив речник Держдепартаменту США Ведант Пател, передає "Укрінформ".
"Ми знаємо, що зараз складний час, але ми впевнені, що військова допомога також матиме реальні зміни на полі бою", - заявив Ведант Пател.
Він зауважив, що пакет допомоги на $2 млрд, який оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Україну, піде не лише на Програму оборонного підприємництва України, але для подальшого посилення спроможностей ЗСУ.
- 15 травня США оголосили про надання Україні $2 млрд. Також у межах допомоги буде створений фонд для оборонних підприємств.
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