Нова військова допомога США призведе до реальних змін на фронті в Україні, - Держдеп

Про це заявив речник Держдепартаменту США Ведант Пател, передає "Укрінформ".

"Ми знаємо, що зараз складний час, але ми впевнені, що військова допомога також матиме реальні зміни на полі бою", - заявив Ведант Пател.

Він зауважив, що пакет допомоги на $2 млрд, який оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Україну, піде не лише на Програму оборонного підприємництва України, але для подальшого посилення спроможностей ЗСУ.