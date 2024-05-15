США оголосили про додаткову допомогу Україні на $2 млрд
Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні $2 млрд. Також у межах допомоги буде створений фонд для оборонних підприємств
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.
"Ми маємо додаткову допомогу, яка наразі в дорозі. Насправді, деяка допомога вже прибула. Але я хочу додати до цього, оголосивши, що ми надамо додаткові $2 млрд фінансової та військової допомоги Україні", - заявив Блінкен.
За його словами, ця допомога передбачає створення першого у своєму роді фонду для оборонних підприємств, що працюватиме для щонайшвидших поставок зброї українським Силам оборони, інвестування в оборонну промисловість держави й закупівлі зброї для неї в інших країн.
Блінкен наголосив, що пріоритетом для США є надання Києву додаткових систем протиповітряної оборони.
"Ми сфокусовані в наших розмовах на деталях того, що ми робимо, щоб знайти більше ППО та доставити їх (системи, - ред.) Україні. Я можу сказати, що для нас це є пріоритетним питанням", - сказав він.
Водночас американський держсекретар акцентував: Штати намагаються пришвидшити процес надання боєприпасів, броньованих машин та рекет для протиповітряної оборони Збройним силам.
- 14 травня майбутня двостороння безпекова угода між США й Україною передбачатиме військову допомогу Києву й сприятиме тому, що вступ України в НАТО "буде швидким і плавним".
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