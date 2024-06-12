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Обрані від забороненої ОПЗЖ нардепи взяли участь у конференції з відновлення України у Німеччині, - рух "ЧЕСНО"

12 червня, 2024 середа
09:35
Світ Нардепи від ОПЗЖ Сергій Ларін та Ігор Кісільов

Народні депутати, обрані від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Сергій Ларін та Ігор Кісільов, поїхали на конференцію з відновлення України, яка відбувалася у Берліні 11 червня

Зміст

Про це інформує рух "ЧЕСНО".

За їхніми даними, до складу української делегації на конференції увійшли Сергій Ларін та Ігор Кісільов.

Зокрема, відомо, що Ларін голосував за "Харківські угоди" та продовження перебування російського флоту в Україні, а Кісільов своєю чергою виступав проти позбавлення мандата ексдепутата-зрадника Віктора Медведчука. 

"А точно депутати від проросійської партії мають їздити на міжнародні події?", - наголошують у русі.

Що відомо про Ларіна і Кісільова

Народний депутат Сергій Ларін у 2014 році обраний від партії "Опозиційний блок" та був членом Комітету Верховної Ради України у закордонних справах. У 2015 році балотувався до Кіровоградської обласної ради першим кандидатом від "Опозиційного блоку".

У 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії "Опозиційна платформа - За життя", був членом політичної ради ОПЗЖ та секретарем Комітету з питань цифрової трансформації.

У серпні 2020 року став одним з ініціаторів подання до Конституційного Суду щодо відповідності Конституції низки положень антикорупційного законодавства. 28 жовтня КСУ оприлюднив скандальне рішення, згідно з яким скасовується відповідальність за неправдиве декларування та саме електронне декларування.

Ларіна відносять до групи впливу Бойка-Льовочкіна всередині фракції "ОПЗЖ".

Наприкінці 2022 року він проголосував за містобудівну реформу, яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України. Через спротив громадськості станом на початок 2024 року президент не підписав законопроєкт, а отже він лишається нечинним.

Ігор Кісільов у жовтні 2016 року був фігурантом скандалу щодо неперсонального голосування під час пленарного засідання Київради.

У 2019 році нардеп був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії "Опозиційна платформа - За життя" як член партії. Також був членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

24 березня 2022 він року вийшов з фракції ОПЗЖ, а у травні вступив у новоутворену депутатську групу "Відновлення України".

Теги:
Суспільство
Україна
Німеччина
ОПЗЖ
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