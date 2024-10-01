Очільник МАГАТЕ Гроссі приїде із візитом до Білорусі
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у вівторок, 1 вересня, відвідає Білорусь, де зустрінеться з посадовцями та відвідає Островецьку АЕС
Про це повідомляє МАГАТЕ.
Зазначається, що Гроссі відвідає Мінськ, де проведе переговори на високому рівні.
Водночас на Островецькій АЕС генеральний директор і його команда експертів оцінять ситуацію на майданчику через майже чотири роки після його підключення до мережі і прогрес у виконанні висновків, зроблених за результатами огляду експлуатаційної безпеки МАГАТЕ в 2021 році.
"Візит гендиректора до Білорусі відбувається в той час, коли МАГАТЕ зосереджується на забезпеченні ядерної безпеки в регіоні", - йдеться у повідомленні.
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Раніше у Міжнародному агентстві з атомної енергії запевнили, що "стежать за ситуацією, пов’язаною з військовою діяльністю, яка, як повідомляють, відбувається в районі Курської атомної електростанції".
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