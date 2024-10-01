Очільник МАГАТЕ Гроссі приїде із візитом до Білорусі

Про це повідомляє МАГАТЕ.

Зазначається, що Гроссі відвідає Мінськ, де проведе переговори на високому рівні.

Водночас на Островецькій АЕС генеральний директор і його команда експертів оцінять ситуацію на майданчику через майже чотири роки після його підключення до мережі і прогрес у виконанні висновків, зроблених за результатами огляду експлуатаційної безпеки МАГАТЕ в 2021 році.

"Візит гендиректора до Білорусі відбувається в той час, коли МАГАТЕ зосереджується на забезпеченні ядерної безпеки в регіоні", - йдеться у повідомленні.