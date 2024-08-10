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Гендиректор МАГАТЕ оприлюднив заяву щодо Курської АЕС

Олена Будько
10 серпня, 2024 субота
01:14
Світ Рафаель Маріано Гроссі

​​​​​​​У Міжнародному агентстві з атомної енергії запевнили, що "стежать за ситуацією, пов’язаною з військовою діяльністю, яка, як повідомляють, відбувається в районі Курської атомної електростанції"

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Заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі опубліковано на сайт організації. 

"З огляду на значну військову активність, згідно з повідомленнями, я хочу нагадати всім сторонам про сім невід’ємних компонентів для гарантування ядерної безпеки та безпеки під час збройного конфлікту. Крім того, наголошую на п’яти конкретних принципах, які допоможуть гарантувати ядерну безпеку та захист, які були встановлені для Запорізької АЕС у контексті поточного конфлікту між Російською Федерацією та Україною, і які однаково застосовуються в цій ситуації. До них належить, серед іншого, необхідність забезпечення фізичної цілісності атомної електростанції. Це діє незалежно від того, де розташована АЕС", – йдеться в заяві Гроссі.

Очільник МАГАТЕ також закликав "усі сторони проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути ядерної аварії з потенційними серйозними радіологічними наслідками". 

Він додав, що особисто контактує з відповідними органами обох країн, надалі займатиметься цим питанням та за потреби інформуватиме міжнародне співтовариство.

У МАГАТЕ нагадали, що Курська АЕС має шість енергоблоків двох типів реакторів: РБМК-1000 і ВВЕР-510. Дві РБМК-1000 зупинені, а дві повністю готові. Також там будують два блоки ВВЕР-510.

Курська область. Що відбувається

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні Сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

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7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі, що в Курській області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл та частину міста Суджа. 

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

У Росатомі 9 серпня повідомили, що зменшили кількість персоналу на будмайданчику Курської АЕС-2

У ніч проти суботи, 10 серпня, у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

Теги:
Росія
Війна з Росією
атомна енергетика
МАГАТЕ
Курськ
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