Військовий експерт припустив, якою може бути мета прориву в Курській області

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Операція триває в інформаційній тиші. Можемо тільки здогадуватися, але не знаємо точної цілі й задачі цієї операції. Навіть напрямки ударів ми оцінюємо за даними противника, але можна припустити про причини цих подій", - зауважив Лакійчук.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" нагадав, що після початку російської операції на Харківщині у травні цього року начальник ГУР Міноборони генерал Буданов попереджав, що противник концентрує сили на іншій ділянці фронту, зокрема на іншій частині кордону, тобто на Сумському напрямку. Саме тоді вперше в контексті війни прозвучала назва населеного пункту Суджа.

"Тобто можна зробити два припущення. Можливо, була провокація з боку РФ з метою створення так званого санітарного кордону в Сумській області, яка отримала швидку й жорстку відсіч від підготовлених підрозділів Сил оборони, які перейшли в наступ. Або більш сміливе припущення - це був упереджувальний контрудар з метою дезорганізації угруповань противника, які готувалися до наступу та зриву їхніх планів. Як виявляється, з'єднання, які готуються до наступу, часто не готові до оборони", - наголосив Лакійчук.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що ЗСУ нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

В Інституті вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

Того ж дня російські ЗМІ повідомили, працівники Курської атомної електростанції побоюються, що керівництво АЕС не підготувалось на випадок можливої атаки ЗСУ.

Також росіяни у Курській області почали створювати загони операторів БПЛА із цивільних. На навчання дають до 10 годин.

З 7 серпня у Курській області запроваджено режим надзвичайної ситуації.