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Головна Світ Очільник РПЦ Гундяєв звинуватив експрокурорку окупованого Криму Поклонську в зневазі до "цінностей руского міра": що сталося

Очільник РПЦ Гундяєв звинуватив експрокурорку окупованого Криму Поклонську в зневазі до "цінностей руского міра": що сталося

Анатолій Буряк
3 листопада, 2024 неділя
19:07
Світ Наталія Поклонська

Предстоятель Російської православної церкви, патріарх московський Кирило (Гундяєв) виступив із публічними звинуваченнями на адресу радниці генпрокурора РФ Наталії Поклонської, що раніше очолювала "прокуратуру" окупованого РФ Криму

Зміст

З такою заявою він виступив на засіданні президії Всесвітнього російського собору, передає офіційний сайт Московської патріархії.

"Спостерігаються спроби прищепити неоязичницькі симпатії й в освітньому просторі. Можна не згадувати ім'я Наталії Поклонської, але справа не лише в ній. Зокрема, мені відомо, що низка державних шкіл у регіонах вирішили відзначати популярний у західній культурі Хелловін, перейменувавши його у Велесову ніч, щоб надати відтінку нібито споконвічно слов'янського свята. Така підміна цінностей, фальсифікація національної історії, применшення ролі християнства в творенні державності нашого народу є викликом справжнім цінностям руского міра", - сказав керівник РПЦ.

Окрім того, проповідники неоязичництва, за його словами, подають християнство як релігію слабких, де нібито відсутні мужність та героїзм.

Як Поклонська змінила московське православ'я на московське неоязичництво

На чолі російської "прокуратури" Криму в перші роки окупації Поклонська переслідувала патріотів України й одночасно захоплювалася культом "святого" царя-"мученика" Миколи II й ходила на хресні ходи з його іконою. Більше того, чиновниця наполягала на "мироточивості" розташованого на півострові погруддя останнього російського імператора. Такою ж вона була й відразу після переїзду до РФ.

Восени 2024 року колаборантка стала прилюдно демонструвати прихильність дохристиянським віруванням і традиціям, й надалі вважаючи себе "патріоткою Росії".

Під час спілкування зі школярами в окупованій частини української Херсонщини у вересні Поклонська малювали на дошці "слов'янські руни". У жовтні стала викладати в себе в ТГ-каналі те, як вона святкує язичницькі свята та здійснює відповідні ритуали.

31 жовтня вона, зокрема, привітала своїх підписників з кельтським святом Самайн.

"Цієї ночі згадуйте про своїх померлих родичів, приготуйте їм символічне частування і підсумуйте особистий шлях", - закликала Поклонська росіян.

3 листопада вона не стала заперечувати щоб її називали "відьмою".

 

 

 

Наталія Поклонська відтепер не вшановує "мироточивого" Миколу II, а популяризує дохристиянські вірування

Теги:
Новини
Росія
РПЦ
Крим
християнство
Херсонщина
Анексія Криму
Війна з Росією
окуповані території
колаборанти
пропаганда
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