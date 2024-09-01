ООН розпочала вакцинацію дітей від поліомієліту в Газі в умовах бойових дій

Про це повідомляє Reuters.

Ця кампанія стала можливою завдяки тимчасовому припиненню вогню між Ізраїлем та ХАМАС, що триває вже 11 місяців.

Причиною такої термінової вакцинації став випадок поліомієліту, який уперше за 25 років був зафіксований у Газі.

Кампанія розпочалася в центральній частині Гази, найближчими днями вона пошириться на інші райони. Впродовж трьох днів поспіль бойові дії будуть припинятися щонайменше на вісім годин.

За даними ВООЗ, паузи, ймовірно, доведеться продовжити до четвертого дня, а перший раунд вакцинації забере трохи менше від двох тижнів.

Як повідомляє палестинська влада, діти в супроводі членів своїх родин зібралися в клініці під управлінням ООН у центральному місті сектору Гази Дейр-аль-Бала.

За словами директорки зі зв'язків з громадськістю БАПОР, Агентства ООН у справах палестинських біженців Джульєтти Туми, кампанія з вакцинації є масовою і "однією з найскладніших у світі".

"Сьогодні - час випробування для сторін конфлікту, щоб вони поважали ці територіальні паузи, щоб дозволити командам БАПОР та іншим медичним працівникам доставити дітям ці дуже цінні дві краплі. Це гонка на час", - заявила вона.

За оцінками ВООЗ, щонайменше 90% дітей повинні бути вакциновані двічі з інтервалом у чотири тижні, щоб кампанія була успішною.

"Діти продовжують наражатися на небезпеку, вона не знає кордонів, контрольно-пропускних пунктів і ліній бойових дій. Кожна дитина в Газі та Ізраїлі повинна бути вакцинована, щоб зменшити ризик поширення цієї небезпечної хвороби", - пояснила Тума.