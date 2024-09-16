Палестинське агентство ООН: 90% дітей з Гази отримали першу дозу вакцини від поліомієліту

Про це повідомляє The Times of Israel.

За його словами, наступним кроком має стати забезпечення того, щоб сотні тисяч дітей отримали другу дозу вакцини наприкінці місяця.

"Сторони конфлікту в основному дотримувалися різних необхідних "гуманітарних пауз", демонструючи, що коли є політична воля, допомогу можна надавати безперебійно. Наше наступне завдання - забезпечити дітей другою дозою наприкінці вересня", - зазначив Лаццаріні.

За оцінками ВООЗ, щонайменше 90% дітей повинні бути вакциновані двічі з інтервалом у чотири тижні, щоб кампанія була успішною.

Вона стала можливою завдяки тимчасовому припиненню вогню між Ізраїлем та ХАМАС, що триває вже 11 місяців.