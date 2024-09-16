Палестинське агентство ООН: 90% дітей з Гази отримали першу дозу вакцини від поліомієліту
Очільник Агентства ООН у справах палестинських біженців Філіппе Лаццаріні заявив, що охоплення вакцинацією від поліомієліту в Газі досягло 90%
Про це повідомляє The Times of Israel.
За його словами, наступним кроком має стати забезпечення того, щоб сотні тисяч дітей отримали другу дозу вакцини наприкінці місяця.
"Сторони конфлікту в основному дотримувалися різних необхідних "гуманітарних пауз", демонструючи, що коли є політична воля, допомогу можна надавати безперебійно. Наше наступне завдання - забезпечити дітей другою дозою наприкінці вересня", - зазначив Лаццаріні.
За оцінками ВООЗ, щонайменше 90% дітей повинні бути вакциновані двічі з інтервалом у чотири тижні, щоб кампанія була успішною.
Вона стала можливою завдяки тимчасовому припиненню вогню між Ізраїлем та ХАМАС, що триває вже 11 місяців.
- 30 серпня ізраїльська армія та ХАМАС домовилися про 3-денне перемир'я в Газі, щоб дати змогу провести перший раунд вакцинації 640 тис. дітей від поліомієліту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.23 Купівля 41.23Продаж 41.69
- EUR Купівля 45.69Продаж 46.37
- Актуальне
- Важливе