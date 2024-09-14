Папа Римський закликав католиків голосувати за "менше зло" на виборах у США

Про це він сказав під час пресконференції у п'ятницю, 13 вересня, пише The Hill.

Папу Римського попросили дати пораду американським католицьким виборцям, проте він підкреслив, що не є американцем і не буде голосувати.

Однак Франциск різко висловився, коли його попросили висловити свою позицію щодо двох гострих питань на виборах в США - абортів і міграції, які також викликають велике занепокоєння у католицької церкви.

Водночас він не згадував конкретно ні кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, ані його конкурентку від Демократичної партії Камалу Гарріс.

"Обидва проти життя, хоч той, хто виганяє мігрантів, чи той, хто вбиває немовлят. Треба голосувати і вибирати менше зло. Хто є меншим злом, жінка чи чоловік? Я не знаю. Кожен у своєму сумлінні повинен подумати і вирішити це", - сказав Франциск.

Як пише видання, Франциск зробив важке становище мігрантів пріоритетом свого понтифікату і часто висловлюється з цього приводу. Сильно підтримуючи церковне вчення про заборону абортів, він не наголошує на церковній доктрині так сильно, як його попередники.

Він також прокоментував вчинення абортів.

"Зробити аборт - це вбити людину. Подобається вам це слово чи ні, але це вбивство. Ми повинні це чітко усвідомлювати", - наголосив Папа.