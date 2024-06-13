"Люди втрачають увагу і засинають": Папа Римський закликав священників робити проповіді коротшими
Папа Римський Франциск звернувся до католицьких священників із закликом скорочувати проповіді: їх тривалість не повинна перевищувати вісім хвилин
Про це пише Catholic News Agency, посилаючись на виступ Папи на площі Святого Петра.
Він пояснив, що мета проповіді полягає в тому, щоб "допомогти перенести Слово Боже з книги в життя".
"Але проповідь для цього повинна бути короткою: образ, думка, почуття. Проповідь не повинна виходити за межі восьми хвилин, бо після цього часу втрачається увага і люди засинають", - сказав Папа Римський.
Він вже не вперше дає таку рекомендацію священникам: у 2018 році Папа також закликав їх скорочувати проповіді, аби їх тривалість не перевищувала 10 хвилин. Разом з тим, сам Папа Римський часто перевищує цей часовий ліміт у своїх проповідях. Наприклад, його проповідь на цьогорічній месі з нагоди свята Миропомазання тривала понад 20 хвилин.
- Раніше стало відомо, що Папа готується до канонізації першого святого з покоління міленіалів 15-річного італійського комп'ютерного вундеркінда, який помер від лейкемії у 2006 році.
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