"Люди втрачають увагу і засинають": Папа Римський закликав священників робити проповіді коротшими

Про це пише Catholic News Agency, посилаючись на виступ Папи на площі Святого Петра.

Він пояснив, що мета проповіді полягає в тому, щоб "допомогти перенести Слово Боже з книги в життя".

"Але проповідь для цього повинна бути короткою: образ, думка, почуття. Проповідь не повинна виходити за межі восьми хвилин, бо після цього часу втрачається увага і люди засинають", - сказав Папа Римський.

Він вже не вперше дає таку рекомендацію священникам: у 2018 році Папа також закликав їх скорочувати проповіді, аби їх тривалість не перевищувала 10 хвилин. Разом з тим, сам Папа Римський часто перевищує цей часовий ліміт у своїх проповідях. Наприклад, його проповідь на цьогорічній месі з нагоди свята Миропомазання тривала понад 20 хвилин.