Папа Римський готується до канонізації першого святого з покоління міленіалів
Папа Римський Франциск готується до канонізації першого святого з покоління міленіалів 15-річного італійського комп'ютерного вундеркінда, який помер від лейкемії у 2006 році
Про це повідомляє Associated Press.
Карло Акутіс, якого мають канонізувати, народився 3 травня 1991 року в Лондоні, а в дитинстві переїхав з батьками-італійцями до Мілану.
Папа Франциск оголосив, що скличе консисторію кардиналів для обговорення канонізації Акутіса, а також трьох інших блаженних.
Акутіс, якого називають "покровителем Інтернету", створив веб-сайт для каталогізації чудес, а також займався сайтами для деяких місцевих католицьких організацій.
Хлопець помер від гострої лейкемії 12 жовтня 2006 року і був зарахований до лику святих після того, як Папа Франциск затвердив перше чудо, яке йому приписують: зцілення 7-річного хлопчика з Бразилії від рідкісного захворювання підшлункової залози після контакту з реліквією Акутіса - шматочком однієї з його футболок.
Про затвердження другого чуда Акутіса Папа Франциск повідомив у четвер, 23 травня, під час зустрічі з главою ватиканського відділу беатифікації кардиналом Марчелло Семераро.
Друге чудо пов'язане з жінкою з Коста-Ріки, яка в липні 2022 року здійснила паломництво до гробниці Акутіса в Ассізі, щоб помолитися за зцілення своєї дочки, яка зазнала важкої травми голови після падіння з велосипеда.
Як зазначають у виданні, дитина почала одужувати одразу після молитви матері.
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11 лютого відбулася канонізація першої святої жінки Аргентини, під час якої відбулася зустріч президента країни Хав'єра Мілея і Папи Франциска.
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