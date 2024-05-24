Папа Римський готується до канонізації першого святого з покоління міленіалів

Про це повідомляє Associated Press.

Карло Акутіс, якого мають канонізувати, народився 3 травня 1991 року в Лондоні, а в дитинстві переїхав з батьками-італійцями до Мілану.

Папа Франциск оголосив, що скличе консисторію кардиналів для обговорення канонізації Акутіса, а також трьох інших блаженних.

????VIDEO | The body of Blessed Carlo Acutis is exposed in Assisi, Italy, and even though authorities within the Catholic Church have said the body is not incorrupt, his almost intact appearance is astounding. Future Saint Carlo Acutis, pray for us! pic.twitter.com/97I0BTq97K — EWTN Vatican (@EWTNVatican) May 23, 2024

Акутіс, якого називають "покровителем Інтернету", створив веб-сайт для каталогізації чудес, а також займався сайтами для деяких місцевих католицьких організацій.

Хлопець помер від гострої лейкемії 12 жовтня 2006 року і був зарахований до лику святих після того, як Папа Франциск затвердив перше чудо, яке йому приписують: зцілення 7-річного хлопчика з Бразилії від рідкісного захворювання підшлункової залози після контакту з реліквією Акутіса - шматочком однієї з його футболок.

Про затвердження другого чуда Акутіса Папа Франциск повідомив у четвер, 23 травня, під час зустрічі з главою ватиканського відділу беатифікації кардиналом Марчелло Семераро.

Друге чудо пов'язане з жінкою з Коста-Ріки, яка в липні 2022 року здійснила паломництво до гробниці Акутіса в Ассізі, щоб помолитися за зцілення своєї дочки, яка зазнала важкої травми голови після падіння з велосипеда.

Як зазначають у виданні, дитина почала одужувати одразу після молитви матері.