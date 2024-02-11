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В Аргентині канонізували Маму Антулу, яку вважають першою аргентинською феміністкою

11 лютого, 2024 неділя
18:46
Культура Президент Аргентини Хав'єр Мілей і Папа Франциск

У неділю, 11 лютого, відбулася канонізація першої святої жінки Аргентини, під час якої відбулася перша зустріч президента країни Хав'єра Мілея і Папи Франциска

Про це повідомляє BBC.

Мілей прибув до Ватикану на месу в базиліці Святого Петра, де зустрівся з 87-річним Папою Римським.

У виданні зазначили, що вони знову зустрінуться на приватній аудієнції у Ватикані в понеділок.

Марія Антонія де Пас-і-Фігероа, відома як Мама Антула, у XVIII сторіччі була мирянкою, яку вважають першою аргентинською феміністкою. Вона зреклася родинних статків, аби служити бідним, і допомогла зберегти єзуїтський рух в Аргентині після того, як цей релігійний орден був придушений.

Папа Франциск назвав її "подарунком аргентинському народові, а також всій Церкві".

  • Нагадаємо, 10 грудня економіст-лібертаріанець Хав'єр Мілей склав присягу президента Аргентини.
Теги:
Світ
Ватикан
Аргентина
Папа Римський Франциск
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