В Аргентині канонізували Маму Антулу, яку вважають першою аргентинською феміністкою

Про це повідомляє BBC.

Мілей прибув до Ватикану на месу в базиліці Святого Петра, де зустрівся з 87-річним Папою Римським.

У виданні зазначили, що вони знову зустрінуться на приватній аудієнції у Ватикані в понеділок.

Марія Антонія де Пас-і-Фігероа, відома як Мама Антула, у XVIII сторіччі була мирянкою, яку вважають першою аргентинською феміністкою. Вона зреклася родинних статків, аби служити бідним, і допомогла зберегти єзуїтський рух в Аргентині після того, як цей релігійний орден був придушений.

Папа Франциск назвав її "подарунком аргентинському народові, а також всій Церкві".