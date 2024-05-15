Парламент Естонії схвалив використання російських заморожених активів на користь України

Про це повідомляє Postimees.

Ухвалення закону підтримали 65 депутатів парламенту Естонії, коли проти виступили троє.

Очільник конституційного комітету Хендрік Йоханнес Террас заявив, що створення правового регулювання використання заморожених російських коштів - це складне завдання, над яким працює низка країн-союзників та міжнародних організацій. За його словами, у цій справ Естонія відіграє роль першопрохідця.

"Росія – країна-агресор, відшкодування завданих нею воєнних збитків не може лежати на плечах України та її союзників. Росія відповідальна за заподіяння шкоди, і вона також повинна нести цю відповідальність", – сказав він.

Також глава конституційного комітету зазначив, аби забезпечити відповідальність для компенсації збитків Україні, можуть бути використані активи, що вже заморожені в межах міжнародних санкцій, а їхні власники все одно не можуть користуватися чи розпоряджатися ними.

"Прийнятим сьогодні законом Естонія пропонує механізм, який передбачає відповідальність тих людей і компаній, які безпосередньо беруть участь у здійсненні агресії або сприяють їй", – додав Йоханнес Террас.

Зауважується, відповідно до закону, активи фізичних та юридичних осіб, заморожені в рамках санкцій, дозволяють використовувати як авансовий платіж для відшкодування збитків, що РФ заборгувала Україні.

Рішення парламенту привітав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Відмінна новина! Наш парламент переважною більшістю голосів ухвалив закон, який дозволить використати заморожені активи Росії для України! Сподіваюся, президент якнайшвидше оголосить це законом", - написав він.