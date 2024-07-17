Пентагон: США досягли прогресу в розробках гіперзвукової зброї
Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що США досягли певного прогресу в розробках гіперзвукової зброї та планують активно розвивати ці програми
Про це повідомляє Укрінформ.
"Ми продовжимо розвивати низку програм гіперзвукової зброї. Ми працюватимемо над прискоренням розробок та проведенням випробувань у межах цих програм", - сказав речник Пентагону, додавши, що про прогрес свідчать результати останніх випробувань.
ВМС і Армія США недавно провели льотні випробування нових зразків гіперзвукової ракети в районі Тихого океану. Це "стало кроком уперед у контексті програм", розповів Райдер.
"Проте я скажу, що ми продовжуємо бути відданими розвитку цих гіперзвукових можливостей, які підтримують національну оборонну стратегію", - наголосив представник оборонного відомства США.
- Озброєння з дальністю дії до 2500 кілометрів, які у 2026 році США розмістять у Німеччині, мають запобігати атакам із "безпечного тилу".
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