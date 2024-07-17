Пентагон: США досягли прогресу в розробках гіперзвукової зброї

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми продовжимо розвивати низку програм гіперзвукової зброї. Ми працюватимемо над прискоренням розробок та проведенням випробувань у межах цих програм", - сказав речник Пентагону, додавши, що про прогрес свідчать результати останніх випробувань.

ВМС і Армія США недавно провели льотні випробування нових зразків гіперзвукової ракети в районі Тихого океану. Це "стало кроком уперед у контексті програм", розповів Райдер.

"Проте я скажу, що ми продовжуємо бути відданими розвитку цих гіперзвукових можливостей, які підтримують національну оборонну стратегію", - наголосив представник оборонного відомства США.