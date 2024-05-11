Переважна більшість держав - членів ООН підтримала заявку Палестинської автономії на вступ до організації
У п'ятницю, 10 травня, країни - члени ООН переважною більшістю голосів ухвалили резолюцію на підтримку вступу Палестинської автономії до організації
Про це повідомляє CNN.
У тексті, запропонованому ОАЕ, міститься заклик до впливової Ради Безпеки ООН, яка має ухвалити рішення щодо членства палестинців, "переглянути це питання у позитивному ключі".
"Держава Палестина має право на членство в Організації Об'єднаних Націй", - стверджується в документі.
Резолюція отримала переважну більшість у 143 голоси "за", 25 країн "утримались" та 9 проголосували "проти". Серед них: Чехія, Угорщина, Аргентина, Мікронезія, Науру, Палау, Папуа-Нова Гвінея, Ізраїль і США.
Попри те, що голосування на Генеральній Асамблеї не може надати членство в ООН, схвалена резолюція наділяє Палестинську автономію новими процедурними правами та привілеями.
Палестинська автономія тепер може займати місця серед держав-членів в алфавітному порядку, подавати та вносити пропозиції та поправки й бути співавтором пропозицій та поправок.
"У цей час 1,4 мільйона палестинців у Рафаху запитують себе, чи виживуть вони сьогодні", - заявив під час виступу перед голосуванням палестинський посол Ріяд Мансур.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраель Кац відразу ж засудив прийняття резолюції, назвавши її "абсурдним рішенням", яке підкреслює "структурну упередженість ООН" і винагороджує дії ХАМАС.
"Меседж, який ООН посилає нашому страждаючому регіону: насильство приносить свої плоди, - підкреслив він. - Рішення про підвищення статусу палестинців в ООН - це нагорода для терористів ХАМАС після того, як вони вчинили найбільше масове вбивство євреїв з часів Голокосту".
- 19 квітня Сполучені Штати наклали вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН щодо надання Палестині членства в організації.
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