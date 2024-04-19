США ветували резолюцію про надання Палестині членства в ООН
Сполучені Штати наклали вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН щодо надання Палестині членства в організації
Про це пише "Голос Америки".
Зазначається, що щонайменше 12 членів Ради безпеки проголосували за ухвалення документа. Натомість Велика Британія та Швейцарія утрималися від голосу.
"США, як і раніше, рішуче підтримують рішення про створення двох держав. Це голосування не відображає опозицію палестинської державності, а є визнанням того, що вона з'явиться тільки в результаті прямих переговорів між сторонами", - заявив після голосування заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд.
Водночас глава Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас засудив вето США в Раді безпеки ООН як "несправедливе, неетичне та невиправдане". За його словами, воно суперечить "волі міжнародної спільноти, яка рішуче підтримує повноправне членство Палестини" у всесвітній організації.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац привітав застосування Сполученими Штатами права вето: "Цю ганебну пропозицію було відхилено. Тероризм не буде винагороджений".
- 2 квітня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що уряд планує до липня визнати Палестинську державу і невдовзі це зробить "критична маса" країн ЄС.
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