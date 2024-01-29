Перевірятимуть надану Україні допомогу: до Києва прибули генеральні інспектори зі США

Про це у Twitter (X) повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Рада знову вітати в Києві трьох Генеральних інспекторів з Міністерства оборони, Державного департаменту та USAID", - написала вона.

Пані посол зазначила, що їхні зустрічі з виконавцями, партнерами та українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США.