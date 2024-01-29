Перевірятимуть надану Україні допомогу: до Києва прибули генеральні інспектори зі США
У понеділок, 29 січня, до української столиці прибули генеральні інспектори з міноборони, Держдепартаменту та агентства з міжнародного розвитку США, щоб перевірити надану Україні американську допомогу
Про це у Twitter (X) повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Рада знову вітати в Києві трьох Генеральних інспекторів з Міністерства оборони, Державного департаменту та USAID", - написала вона.
Пані посол зазначила, що їхні зустрічі з виконавцями, партнерами та українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США.
- Тим часом, як напередодні заявив лідер більшості у сенаті демократ Чак Шуме, у сенаті Сполучених Штатів продовжують дискусії щодо ухвалення пакета допомоги для України, Ізраїлю й Тайваню та посилення безпеки на південному кордоні США.
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