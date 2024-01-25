Сенат США щодня на крок ближчий до ухвалення пакета допомоги Україні, - лідер демократів Шумер
У Сенаті Сполучених Штатів продовжують дискусії щодо ухвалення пакета допомоги для України, Ізраїлю й Тайваню та посилення безпеки на південному кордоні США
Про це заявив лідер більшості у Сенаті демократ Чак Шумер, передає "Голос Америки".
"Просто зараз учасники переговорів у Сенаті з обох сторін наполегливо працюють над затвердженням ще одного раунду допомоги Україні шляхом фіналізації нашого додаткового пакета національної безпеки. З кожним днем ми стаємо ближчими, іще є проблеми, які потрібно вирішити. Але одне можна сказати напевно: ми продовжимо це робити", - сказав Шумер.
Під час виступу він нагадав, що останній пакет оборонної допомоги Україні на 250 мільйонів доларів був оголошений майже місяць тому, й відтоді уряд США через брак ухваленого у Конгресі фінансування не міг надіслати Україні жодної подальшої підтримки.
"Ми зобов’язані допомагати нашим друзям, які борються за своє виживання. Треба завершити роботу над доповненням. Ми ще не досягли цього, але будемо працювати далі", - додав лідер демократів.
- Напередодні комітет сенату США підтримав законопроєкт, який дозволить конфіскувати активи РФ на користь України.
- 23 січня прем'єр України Денис Шмигаль провів відеозустріч з міністеркою фінансів США Джанет Єллен, яка запевнила, що Білий дім зобов’язався забезпечити $11,8 млрд для України в рамках додаткового фінансування.
- Лідер республіканців у сенаті США Мітч Макконнелл публічно виступив за подальшу військову допомогу Україні, наголосивши, що цей крок відповідатиме національним інтересам Америки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.18
- EUR Купівля 40.89Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе