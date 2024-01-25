Лідер республіканців у сенаті назвав допомогу Україні національним інтересом США
Лідер республіканців у сенаті США Мітч Макконнелл публічно виступив за подальшу військову допомогу Україні, наголосивши, що цей крок відповідатиме національним інтересам Америки
Про це він заявив, виступаючи в Конгресі в середу, передає Укрінформ.
"Тут (у питанні підтримки України – ред.) ніколи не йшлося про благодійність, тут не йдеться про демонстрацію доброчинності чи про абстрактні принципи міжнародних відносин. Ідеться про холодні, жорсткі американські інтереси", - сказав лідер республіканців.
Він наголосив, що прямий інтерес Сполучених Штатів полягає в тому, щоб не дати авторитарним режимам перекроювати карту світу з використанням сили.
"У наших інтересах – допомогти зменшити військовий потенціал значного супротивника та при цьому не жертвувати життями американців. У наших інтересах стримати агресивну поведінку, перш ніж вона спровокує ширший конфлікт і безпосередньо загрожуватиме нашим найближчим союзникам і торговельним партнерам", - зауважив Макконнелл.
За його словами, Америка не може вдавати, ніби має щеплення проти наслідків війни в Європі. Крім того, США не можуть дозволити собі навіть думати, що відсутність реакції на агресію РФ якось посилить позицію Америки та стратегічну конкуренцію з Китаєм.
"Прискорення поразки Росії в Європі є саме тим, що допоможе нам уникнути одночасної агресії з боку наших противників у Європі, а також в Індо-Тихоокеанському регіоні",- наголосив лідер республіканців у Сенаті США.
- Напередодні комітет сенату США підтримав законопроєкт, який дозволить конфіскувати активи РФ на користь України.
- 23 січня прем'єр України Денис Шмигаль провів відеозустріч з міністеркою фінансів США Джанет Єллен, яка запевнила, що Білий дім зобов’язався забезпечити $11,8 млрд для України в рамках додаткового фінансування.
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